Los Cuellos Blancos del Puerto: informe apunta al fiscal de la Nación

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, junto con otros once altos funcionarios –como jueces y fiscales supremos y ex integrantes del CNM– fueron señalados como “parte de la organización criminal” Los Cuellos Blancos del Puerto.

Así lo indica el informe 01-05-2018-MP-FN, del pasado 15 de agosto, que fue enviado por la fiscal Sandra Castro a la oficina del fiscal supremo Pablo Sánchez, quien investiga al suspendido juez César Hinostroza y a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera.

De acuerdo al documento, Los Cuellos Blancos del Puerto constituyen “una organización criminal cuyo objetivo es la comisión de delitos contra la administración pública”. Entre los delitos que se le atribuyen están la promoción, constitución o integración de una organización criminal (artículo 317 del Código Penal), tráfico de influencias (art. 400)y cohecho pasivo específico (art. 395).

—Colaboradores—

Para incluir a Chávarry y otros como parte de la organización, la fiscal toma como base las declaraciones de los colaboradores eficaces FPCC1308-2018 y FPCC108-2018 brindadas a su despacho.

“El grupo [...] quería evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ante ello, el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry”, sostiene el primero de ellos.

El segundo testigo también indica que fue a través del fiscal supremo Rodríguez Monteza, ex jefe de Control Interno de la fiscalía, que la organización tuvo conocimiento de la investigación en su contra.

El informe también sindica al ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez como una persona “relacionada” con esta organización criminal.

En comunicación con este Diario, Rodríguez negó haber cometido algún acto irregular. Aseveró que ya realizó sus descargos y que lo hará cada vez que se lo pidan.

El informe menciona además que Javier Rodríguez Gómez, hijo del juez supremo, le propuso sus servicios como abogado al empresario Mario Mendoza para defenderlo por un caso de usurpación agravada. Según el colaborador, Mendoza le pagó un adelanto pero este no realizó nada por el caso. También indica que Rodríguez Gómez “le pidió que acuerde una reunión entre Duberlí Rodríguez y Guido Aguila”. Volvimos a llamar al magistrado para preguntarle por este tema pero ya no contestó nuestras llamadas.

El Comercio trató de recoger la versión de Chávarry, pero no respondió al igual que Rodríguez Monteza. Tampoco lo hizo el área de prensa del Ministerio Público.

El fiscal Tomás Gálvez dijo que no conocía a Los Cuellos Blancos, excepto a Hinostroza. “Obviamente si se tiene que investigar, se tiene que hacer”, dijo.

El juez supremo Ángel Romero Díaz no respondió. Los jueces supremos Aldo Figueroa y Martín Hurtado tampoco pudieron ser contactados a través del área de prensa del Poder Judicial.

En la noche, Chávarry se pronunció en Twitter y afirmó: “Se me quiere sindicar como presunto miembro de Los Cuellos Blancos. Espero que indiquen qué acciones realicé para favorecer a esta organización criminal. Conozco a algunos de ellos, jamás lo negué. Si han querido que los favorezca, se equivocaron. Seré implacable en la investigación”.

—Torres y la ‘señora K’—

El colaborador FPCC108-2018 también asegura, según consigna el informe, que hubo una reunión entre la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y el juez Hinostroza.

La coordinación, dice el colaborador, se hizo con el congresista de FP Héctor Becerril en la casa del empresario Antonio Camayo (actualmente encarcelado) entre el 3 y 4 de mayo de este año.

“Días después, Hinostroza Pariachi le informó a Antonio Camayo que llegó a reunirse con Keiko Fujimori, en el domicilio de esta última, habiendo tratado en la misma políticas de Estado”, se indica en el informe.

Asimismo, el colaborador señala que posteriormente, cuando Camayo estaba en Tarma (Junín), recibió una llamada del parlamentario Miguel Torres Morales, quien también le solicitó una reunión con Hinostroza.

“Por ese motivo [Camayo] llamó a este último [Hinostroza] para informarle que la ‘señora K’, refiriéndose a Miguel Torres Morales, quería reunirse con él”, sostuvo el colaborador.

Según este, la reunión con Torres se realizó al día siguiente de la llamada y en ella se habló de un proyecto de ley sobre lavado de activos.

Keiko Fujimori, a través de Twitter, aseguró que todo se basa en una supuesta referencia a su nombre, en “un supuesto dicho de una conversación de terceros”. “Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión”, anotó.

Hector Becerril negó en un tuit haberse reunido con Hinostroza.

En diálogo con Canal N, Miguel Torres reconoció haber participado en una reunión en la que estuvo el suspendido juez.