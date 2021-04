El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, criticó a sus rivales políticos, en especial a la postulante de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, al afirmar que aparecen solo en las campañas electorales.

“Una cosa son los individuos, otra cosa son los oportunistas y otra el pueblo. Una cosa es un partido, otra cosa es moverse con cálculo político y otra cosa es aparecer de campaña en campaña, y otra es proponer, desde las calles y desde sus luchas, al pueblo los cambios que el país necesita”, afirmó el domingo en diálogo con ‘Agenda Política’.

Cuando se le preguntó si quería decir que Mendoza era oportunista y aparecía solo de campaña en campaña, Castillo respondió: “No solamente cierta candidata, sino el resto (de candidatos) que solo aparece en campaña. ¿Cuándo ha aparecido? ¿Cuándo han ido a una lucha de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros, de los agricultores? Toda esta clase política sale a hablar y parece que ahora vivimos en un paraíso, no les falta agua, no les falta luz”, señaló.

En otro momento, Castillo indicó que un eventual Gobierno a su cargo estatizará “todos los recursos estratégicos del Estado” y aseguró que renunciaría al sueldo presidencial para cobrar como docente.

“Vamos a renunciar al sueldo presidencialista y vamos a conducir los destinos del país con un sueldo de maestros, se acabó la planilla dorada, vamos a hacer una lucha frontal contra la corrupción”, manifestó.

REVISA AQUÍ | Pedro Castillo plantea traer la vacuna Sputnik V y subsidiar papeletas de transportistas

“Vamos a estatizar todos los recursos estratégicos del Estado porque son del pueblo y el país debe ser soberano con sus recursos”, añadió.

Conforme a los criterios de Saber más

Pedro Castillo considera que Verónika Mendoza es "una oportunista que aparece de elección en elección"