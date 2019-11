El exgobernador del Callao, Félix Moreno, fue capturado cerca a la medianoche en Cieneguilla tras diez meses prófugo. En el tiempo que llevó en la clandestinidad, la Contraloría General de la República ha publicado cinco informes sobre su gestión referidos a irregularidades en el Festival Chim Pum Callao 2017 y 2018, la reparación de vehículos, la compra de panetones, en contratos de seguridad y en la desaparición de un hospital itinerante. El perjuicio económico supera los 2 millones de soles.

Como se recuerda, el 17 de enero de este año, el juez Gino Delzo del Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao condenó a Félix Moreno a cinco años de cárcel efectiva al hallarlo culpable del delito de colusión por el caso de la venta subvaluada de un terreno del Estado ubicado en el fundo Oquendo en el 2011. El procesado no acudió ese día a escuchar su sentencia y desde entonces se desconoce su paradero.

Sumado a esto, el exgobernador del Callao acumula dos fallos que ordenan su prisión preventiva: el primero por el soborno que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht por la obra Costa Verde del Callao, y la segunda por el caso de la construcción de un spa en el Cuartel General del Ejército, conocido como Pentagonito.

Ambos casos están avanzados. En el proceso de la Costa Verde del Callao, 9 funcionarios de la gestión de Moreno (2014-2018) recibieron también una orden de prisión preventiva. Salvo su ex gerente Marco Palomino, quien también se encuentra prófugo, los demás están ya en manos de la justicia. Pero estos no son los únicos funcionarios en la mira, pues la Contraloría, bajo la gestión de Nelson Shack, publicó en los últimos meses al menos cinco informes que revelan más irregularidades en la gestión de Moreno.

-Festival Chim Pum Callao: S/ 448,709- La gestión del actual gobernador Dante Mandriotti decidió cortar este año con la tradición del Festival Chim Pum Callao, creada por Alex Kouri -hoy preso- en los años noventa. Esta decisión estuvo basada en los hallazgos de la Contraloría sobre las irregularidades en los dos últimos eventos salseros realizados bajo la gestión de Félix Moreno.

Según señala la Contraloría, la venta de entradas para los festivales del 2017 y 2018 no fue estipulada en los proyectos, términos de referencia y contratos suscritos, además de que los ingresos no fueron depositados en las cuentas corrientes del Gobierno Regional del Callao. El monto que nadie sabe explicar asciende a S/ 448,709.

La persona encargada de la producción del evento, en ambos años, fue el productor Nilver Huarac Soto, de Radio La Karibeña. Cada contrato suscrito superó el millón de soles. Al ser consultado por la Contraloría, la empresa Teledistribución S.A. (Teleticket) manifestó que solo brindó los servicios de impresión de tickets a solicitud del señor Nilver Huarac, precisando que no realizó procedimiento de venta. Huarac, en tanto, solo atinó a responder que "la fase de ejecución del citado procedimiento de selección se materializó conforme lo regulado en los documentos del procedimiento de selección".

Pero la Contraloría no solo sospecha sobre la desaparición del casi medio millón recaudados por las entradas. "Cabe precisar que dichos ingresos no depositados en las cuentas corrientes de la Entidad son al margen de lo que se obtuvo por la venta de refrescos y cerveza al interior del estadio [Miguel Grau], conforme se aprecia en el video preparado por el contratista como parte de sus obligaciones contractuales, ignorándose los ingresos percibidos por dichos conceptos, así como su destino", añade el informe.

Suman siete los exfuncionarios de Moreno sobre los cuales la Contraloría señala responsabilidades, cinco de ellos con imputación penal: Juan Solís Fretel, María Paula Ramos Moreno, Miguel Lanfranco Dorador, y David Espinoza Bolívar.

-Panetones no ubicados: S/ 549,450- ​El segundo informe de la Contraloría tiene que ver con la adquisición de panetones a final del 2017. Mejor dicho, con la desaparición de 38,721 panetones valorizados en S/ 549,450.

Por épocas navideñas del 2017, a un año de culminar el mandato de Félix Moreno y el arranque de la campaña regional y municipal, el área de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao adquirió 110,000 panetones para ser distribuidos entre los pobladores chalacos. Para esta compra se desembolsó S/ 1'560,900.

Una revisión de la documentación de reparto permitió determinar a la Contraloría que no había rastro del destino de 38,721 panetones. No encontraron documentación que sustente su destino. "La situación expuesta ha ocasionado un faltante de 38,721 panetones que no cuenta con documentación que evidencie la entrega total de los bienes, generando perjuicio económico al Gobierno Regional del Callao por S/ 549,450".

En total, la Contraloría imputa responsabilidades contra cuatro exfuncionarios de Félix Moreno: Carlos Quispe Coronado, Arístides Arana Arriola, Daniel Sánchez Calderón y José Raa Tresierra.

Este último es uno de los hombres de mayor confianza de Moreno, según varias fuentes del Gobierno Regional del Callao. "Yo estaba de vacaciones, no era gerente de Desarrollo Social. Y que yo sepa, no era que se hayan perdido, sino que hubo una falta de control en la distribución. Es lo que yo sé al respecto. Yo en esa época de la repartición estaba de vacaciones", aseveró Raa al ser consultado por este Diario, en una primera llamada.

En una segunda comunicación, Raa indicó que era imposible obtener un acta por cada panetón repartido y resaltó que no se haya detectado sobrevaloración de la adquisición. Este Diario insistió en consultarle si, en su calidad de gerente, conocía el destino de repartición de panetones y si estaba en calidad de asegurar que ninguno acabó en mano de candidatos, pues la repartición se dio en plena época navideña y cuando arrancaba la campaña electoral en el Callao. Ante ello, Raa se limitó a decir: "los panetones se repartieron en todo el Callao". Para Raa, el tema de panetones está "sobredimensionado".

-Mantenimiento de vehículos: S/ 511,930- En el último año de gestión -dado a que se eliminó la reelección-, la gestión de Félix Moreno decidió contratar un servicio de "mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del Gobierno Regional del Callao".

Según la Contraloría, esta contrato inició mal pues se evidenciaron irregularidades en el estudio de mercado y la determinación del valor referencial, la que se realizó con documentación "no fidedigna" de una empresa que no emitió cotización por sus servicios.

Durante la ejecución del servicio también se encontraron hechos irregulares. Tras un peritaje, el máximo órgano de control determinó que, de 60 vehículos a los que supuestamente se les reparó el motor, solo uno muestra evidencias de haber recibido mantenimiento. "Los hechos expuestos ocasionaron afectación a los principios de las contrataciones y perjuicio económico al Gobierno Regional del Callao por S/ 511,930", concluye el informe.

Este informe encuentra responsabilidades en 11 exfuncionarios de Félix Moreno, cinco de ellos con imputación penal. Entre los acusados figura el ex gerente Víctor Suelpres Jerez, quien actualmente afronta prisión preventiva por el caso Costa Verde del Callao. Otros nombres que aparecen señalados son Jorge Díaz Celis, David Espinoza Bolívar y Óscar Chaupe Lozano.

Óscar Chaupe, quien fue presidente del comité de selección del concurso público, se mostró sorprendido y calificó como un "exceso" la imputación de la Contraloría. "Todo está de acuerdo a la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, no se ha vulnerado ningún artículo. Es una objeción del órgano de control, no entiendo la forma de ver la normativa, no se ha hecho nada contrario a la ley o al expediente de contratación", afirmó Chaupe a este Diario.

-Transferencia de hospital: S/ 555,322- ​En el 2010, Alex Kouri dio la posta al hoy prófugo Félix Moreno del Hospital Itinerante, que fue adquirido para poder atender la salud de más de 5 mil ciudadanos del Callao. El mencionado hospital nunca vio la luz y sus bienes fueron transferidos al Hospital de Ventanilla. La Contraloría detectó que, en medio de la transferencia, desaparecieron varios bienes.

Según la Contraloría, no se ubicaron 211 bienes y 15 sets quirúrgicos del Hospital Itinerante valorizados en S/ 278,067 y S/ 277,255, respectivamente.

En este informe, la Contraloría señala responsabilidades administrativas en cuatro exfuncionarios de Félix Moreno: Rowland Cuya Coronado, Miguel Ángel Asencios Vega, el prófugo Marco Antonio Palomino Peña y Patricia Martínez Valdivieso.

-Servicio de seguridad y vigilancia: S/ 75,778- La última irregularidad detectada por la Contraloría está referida a la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el Hospital de Rehabilitación del Callao.

La Contraloría señala que durante el 2017, el director ejecutivo del referido hospital aprobó contrataciones directas para el servicio de seguridad y vigilancia "sin contar con facultad para ello y sin configurarse la causal de desabastecimiento".

"En el periodo 2017, se efectuaron contratos menores a 8 UIT [Unidades Impositivas Tributarias], para el servicio de seguridad y vigilancia en el Hospital de Rehabilitación del Callao, evidenciándose en algunos expedientes de pago que las firmas en la conformidad del servicio no coinciden con la rúbrica del titular por el importe de S/ 75,778", indica el informe.

Por estas contrataciones, la Contraloría señala responsabilidad en 11 exfuncionarios de Félix Moreno, ocho de ellos con imputación penal. Figuran los nombres de Roberto Solís Carrillo, Judith Cano Andrade, Jerry Preciado Mena, Denis Obregón Zárate, Carlos Robles Yerren, entre otros.

Las imputaciones penales de la Contraloría deberán ser remitidas por el procurador del Callao a la fiscalía. Sin embargo, las responsabilidades administrativas que buscan inhabilitar a los funcionarios están en el limbo tras un reciente fallo del Tribunal Constitucional. La Contraloría está a la espera de que el Congreso apruebe un proyecto de ley para tipificar sus sanciones administrativas. El Callao dejó de ser intocable para la Contraloría y esto parece ser solo el inicio de una seguidilla de destapes en las gestiones de Chim Pum Callao.