La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares al fiscal supremo y actual representante de la Junta de Fiscales Supremos ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Arce Córdova, por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según la documentación oficial a la que accedió El Comercio, en la indagación también incluye al expresidente del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, por presunto cohecho pasivo específico; al excongresista de Fuerza Popular (FP) Glider Ushñahua Huasanga, por presunto tráfico de influencias; y al juez superior Wilder Arce Córdova –hermano de Luis Arce–, por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Las investigaciones se iniciaron el 17 de enero.

Según la primera indagación, Luis Arce y su hermano habrían sido favorecidos de manera irregular con sus nombramientos como fiscal supremo y presidente de la corte de Ucayali (2017-2018), respectivamente, debido a las influencias de Aguila y Ushñahua.

Este caso se da en el contexto de la investigación fiscal sobre Los Cuellos Blancos del Puerto. Respecto a Luis Arce, se han difundido audios de conversaciones suyas con presuntos miembros de la organización criminal.

La fiscalía sostiene que, luego del nombramiento de Wilder Arce como juez superior de Ucayali (enero del 2016) y de Luis Arce como fiscal supremo (febrero del 2016), el abogado Carlos Aguila Grados –hermano de Guido Aguila– fue designado asesor congresal de Ushñahua.

Para el MP, otro indicio es que Guido Aguila y Ushñahua se conocerían desde que este último fue decano del Colegio de Abogados de Ucayali. Además, Candy Ojeda Amayo, madre del hijo menor de Luis Arce, fue asesora de Ushñahua.

Asimismo, Ushñahua y el hermano del fiscal supremo se conocerían, pues ambos trabajaron en el Gobierno Regional de Ucayali. El primero en la Oficina de Control Interno y el segundo como procurador adjunto.

La segunda investigación contra Luis Arce y su hermano, por el delito de enriquecimiento ilícito, se debe a un presunto incremento patrimonial que el fiscal habría tenido, pues adquirió cinco inmuebles en el 2017 y dos en el 2011 y 2018, además de vehículos a través de sus familiares.

—Respuesta de Arce—

En diálogo con El Comercio, Luis Arce calificó de “arbitrariedad” y “abuso de autoridad” las investigaciones que se le siguen.

Aseveró que las denuncias fueron interpuestas por un expolicía llamado Carlos Sosa, a quien ha querellado. Sobre el caso de enriquecimiento ilícito, señaló que ya lo investigaron por este hecho y que en el 2018 el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez archivó el caso.

Arce ha recurrido al Poder Judicial, a través de una tutela de derecho,a fin de que este extremo se archive. Alega que no puede ser investigado dos veces por el mismo hecho. El juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez ha programado la diligencia para mañana.

“Hay una arbitrariedad en la Fiscalía de la Nación, por eso he recurrido [al PJ]. No es que acá yo recurra a la tutela porque no quiero ser investigado, ese cliché quítelo, eso no es así”, anotó.

Sin embargo, sobre el extremo de su nombramiento como fiscal supremo, dijo que este no fue cuestionado. Además, rechazó que haya pedido la intervención de Aguila o Ushñahua.

“Eso de que supuestamente recibí ayuda, que desde ya lo rechazo, ya fue investigado también por el fiscal Jesús Fernández, pero eso no he recurrido [apelado], me allano, no lo cuestionaré y lo aclararé”, comentó.

Sobre la madre de su hijo, indicó que ha trabajado “en distintos tiendas políticas y ella busca sus propios horizontes”. “Creo que la fiscal de la Nación se equivocó. Los líos de ellos cinco [fiscales supremos] en la Junta [de Fiscales Supremos], a mí que no me metan en el mismo saco”, agregó.

Guido Aguila rechazó las imputaciones. Dijo que todo sería aclarado ante la Fiscalía de la Nación. Ushñahua no contestó nuestras llamadas.

OTROS INVESTIGADOS

— Guido Aguila, ex miembro del CNM, investigado por presunto cohecho pasivo específico.

— Glider Ushñahua, excongresista, investigado por presunto tráfico de influencias.