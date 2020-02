Francisco Petrozzi -quien pasó de ser opositor fujimorista en el Congreso, a ministro de Cultura del presidente Martín Vizcarra- ha vuelto a ser un aliado de este Gobierno. El jueves se conoció su designación como agregado cultural del Perú en Alemania.

A inicios de diciembre pasado, durante su corta función como ministro de Cultura, el también cantante de ópera afrontó su primera -y única- gran crisis, que terminó con su renuncia. El expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) Hugo Coya había revelado que recibió constantes llamadas cuestionando los temas o las entrevistas que se le hicieron a políticos de oposición al gobierno.

Petrozzi ingresó al Congreso el 2016 de la mano de Fuerza Popular y de su lideresa Keiko Fujimori. Hasta mediados de octubre del año pasado fue un duro crítico del Gobierno.

Perfil: Francisco Enrique Hugo Petrozzi Franco

Fecha de nacimiento: 13/12/1961

Profesión: Tenor lírico. Escuela Superior de Canto en España.

Trayectoria:

Profesor de la Facultad de Música de la Universidad of Western Ontario, Canadá (1994-1996).

Tenor solista de Aalto Thearter Essen, Alemania (1997-1999).

Tenor solista de Opera Estatal de Baviera-Múnich (1999-2015).

Congresista de la República (2016-2019).

Ministro de Cultura (2019-actualidad).

El Comercio detalla, a través de seis actos, cómo el cantante de ópera pasó de ser un tenaz opositor al Ejecutivo a formar parte de este.

1. “Que las leyes corran por un tubo”

Una semana después de la primera vuelta de las elecciones de 2016, el entonces virtual congresista fujimorista Francisco Petrozzi afirmó, durante un mitin, que la mayoría que había obtenido Fuerza Popular en el Parlamento iba a permitir que las “todas las leyes” a favor de los pobres del país “corran como por un tubo”.

“Hoy estamos aquí porque ustedes lo han mandado de esa forma. Somos una mayoría inmensa y en el Congreso la mayoría necesaria para que todas las leyes, que serán en favor de los pobres del Perú, corran como por un tubo”, manifestó, visiblemente eufórico.

Estas declaraciones fueron cuestionadas por un sector de la opinión pública, que, desde en ese entonces, pedía consenso en el Parlamento que iba a ser dominado por el partido naranja.

2. “No hay derecho de que el Ministerio de Educación se dedique a instalar ideales políticos”

Antes de renunciar a Fuerza Popular, Francisco Petrozzi se sumó a las críticas que la bancada fujimorista realizó al Ministerio de Educación por aplicar el enfoque de género. Durante una sesión de la Comisión de Educación, de julio de 2018, a la cual asistió el entonces titular del sector, Daniel Alfaro, el legislador afirmó que él no fue al colegio para que le enseñen con quién acostarse.

“No hay derecho de que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos, ideas de un sector o de otro, de una sexualidad o de otra […] Yo no fui al colegio para que me enseñarán con quién acostarme, yo fui al colegio para que enseñarán lo que debe saber una personas para triunfar en la vida”, manifestó.

También criticó que el Minedu “desde los primeros años” de la década de los 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento políticos determinado”, en referencia a lo que narran los libros de historia sobre el régimen de Alberto Fujimori en los noventa.

3. Vizcarra y el “populismo” por el referéndum

Petrozzi también exhortó, en agosto de 2018, al presidente Martín Vizcarra a que "no prometa algo que a lo mejor no va a poder cumplir", en referencia a las declaraciones que el jefe del Estado había dado, en el sentido, de que esperaba que el referéndum sobre la reforma de justicia se realice en octubre o diciembre de ese año.

"Le pediría al señor presidente de la República que no prometa algo a los peruanos que a lo mejor no va a poder cumplir", afirmó en Canal N.

El entonces parlamentario fujimorista consideró “populista” la posición de Vizcarra Cornejo.

“El populismo es un enemigo de los gobernantes reales, de los gobernantes que saben trabajar para su pueblo. Es muy fácil tomar un avión en la mañana, todos los días dirigirte a un punto del país y decirle a la gente lo mismo. El 7 de octubre vas a tener esto y si no sale lo vas a tener en diciembre”, remarcó.

4. Renunció a Fuerza Popular en medio de crisis

Francisco Petrozzi renunció a la bancada de Fuerza Popular el 19 de octubre de 2018, cuando ese partido atravesaba una dura crisis a raíz de la detención preliminar de su lideresa Keiko Fujimori y de otros dirigentes en el marco de la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht. En ese momento, justificó su salida argumentando diferencias de “tipo ideológico”.

En declaraciones a ATV Noticias, el parlamentario dijo que él evaluó su alejamiento del fujimorismo desde que le obligaron a mostrar su voto en la elección de Daniel Salaverry como presidente del Congreso.

“La decisión que yo he tomado viene siendo pensada por mí hace varios meses, desde julio. Voy a ser específico, cuando se me obligó a mostrar mi voto ante la cámara, yo dije ‘esto se termine’, a un hombre de mi edad no le pueden decir que le muestre su voto ante la cámara […] Le pregunté a Úrsula Letona, si yo también tenía que hacer esto y me dijo que ‘sí’, que era una orden de la cúpula del partido”, subrayó.

Petrozzi también tomó distancia de la cúpula de Fuerza Popular, al referir que él solo estuvo en el chat de “las ovejas”.

5. Respaldó la disolución y luego juró como ministro

Un día después de la disolución del Congreso, Francisco Petrozzi, ya como integrante de la Bancada Liberal, respaldó la decisión del presidente Martín Vizcarra.

“Que justa es la vida, estas personas que salieron de ser nadie, de la más absoluta oscuridad a convertirse en esta especie de señores y señoras feudales que imponía al país lo que ellos consideraban que se tenía que imponer volverán a esa oscuridad, el pueblo pensará dos veces antes de votar por un candidato que no te convence”, dijo al noticiero “Buenos días, Perú”.

En ese momento, consideró que su legado como congresista fue la creación de la primera universidad de música del país.

Dos días después de su respaldo al gobierno, Petrozzi juró como ministro de Cultura.

6. La polémica por la destitución de Hugo Coya del IRTP

El renunciante ministro de Cultura afrontó una serie de cuestionamientos de parte de la oposición, que había pedido su salida, después de que el expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) Hugo Coya, denunciara presiones de su despacho para que no se entrevisté en el canal del Estado “a tal o cual” o para que se “corte” determinada cobertura.

Coya afirmó, en el programa “Cuarto poder”, que el último incidente con Petrozzi se dio el lunes de la semana pasada, cuando TV Perú transmitió en vivo la reacción de Mark Vito Villanella al fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, partido opositor al gobierno.

También indicó que el ministro le pidió su salida del IRTP el jueves, sin explicarle los motivos, salvo que “dos funcionarias” habían “envenenado” al presidente Martín Vizcarra.

El lunes, Francisco Petrozzi, en ATV Noticias, había dicho que la decisión de la remoción de Coya fue suya y no de terceros. Agregó que el Canal 7 continuará siendo plural.

“El Canal 7 es una entidad plural, que comunica al 91% del territorio nacional las noticias sin ningún tipo de opinión, nosotros no podemos hacer de la noticia un reality”, afirmó.

En más de una oportunidad, había asegurado que no iba a renunciar, porque “no he hecho nada malo”. “He considerado que el IRTP puede funcionar mejor y estoy seguro que así va ser”, exclamó en ese momento.