La madrugada del viernes 28 de setiembre, los congresistas de Fuerza Popular más cercanos a Keiko Fujimori no solo comentaron en el chat “La Botica” sobre el “blindaje” al ahora ex juez supremo César Hinostroza, sino también sobre la posición que debían asumir horas después en el debate sobre la bicameralidad y la no reelección parlamentaria en la Comisión de Constitución.

De acuerdo a las conversaciones, a las que tuvo acceso El Comercio, Héctor Becerril consulta cuál será la línea de su bancada respecto a estos dos puntos de la reforma política.

El parlamentario afirmó que su agrupación debía “de una vez terminar” con la discusión, a fin de pasar a otro tema y “que el gobierno se vaya al carajo con su referéndum”.

“Hoy a las 4:30 [de la tarde] Constitución, quiero saber cuál será la línea, yo creo que sería importante de una vez terminar con la bicameralidad y la no reelección y a otra cosa. Y que el gobierno se vaya al carajo con su referéndum”, escribió el congresista, que tiene pendiente una investigación en la Comisión de Ética por presuntamente injerir en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La respuesta a este comentario no demoraría en llegar. Dos minutos después, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, respaldó lo dicho por Becerril.

“¡Apoyo la moción!”, indicó la parlamentaria de manera breve.

Tras ello, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, les pidió a sus colegas llegar una hora antes de que inicie la sesión “para ponernos de acuerdo”.

(Foto: El Comercio) Archivo El Comercio

Precisamente, el grupo de trabajo aprobó ese día el dictamen sobre el retorno a las dos cámaras.

En esa sesión, la Comisión de Constitución acordó una composición congresal de 130 diputados y 50 senadores.

Más adelante incluirían las modificaciones a la cuestión de confianza, lo que generó que el presidente Martín Vizcarra le quitará su apoyo a esta reforma en específico.