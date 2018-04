El congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos afirmó que su colega Rogelio Tucto, quien se mostró a favor de un eventual indulto al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, deberá en los próximos días brindar las explicaciones correspondientes al partido.

En ese sentido, Hernando Cevallos indicó que, de no llegar a convencer con sus argumentos, a Rogelio Tucto se le aplicaría una medida disciplinaria. Esto, reconoció, sería lo más probable.

“Si el congresista Tucto no nos satisface con sus explicaciones, que de hecho va a ser muy difícil que nos satisfaga, una medida disciplinaria va a aparecer con mucha seguridad”, aseveró Cevallos a Canal N.

“Pero este es un tema que se toma colectivamente, somos un partido en donde se escucha a la gente y tomamos colectivamente las decisiones”, añadió.

En ese contexto, Hernando Cevallos opinó que su colega Rogelio Tucto debe dejar de pertenecer al Frente Amplio, debido a que su posición no es compartida con el resto de su partido.

“A título personal creo que él debería dar un paso al costado del Frente Amplio. [...] Porque no tendría nada que ver con el programa del Frente Amplio. Si yo no estoy de acuerdo con el programa de un partido, me alejo”, puntualizó.

Como se informó, Rogelio Tucto se mostró a favor de un indulto al cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso puesto que, según dijo, solo así se llegaría a una verdadera “reconciliación”.

