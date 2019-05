David Dumet, primer puesto en examen de la JNJ, se disculpa por polémicos tuits

El abogado David Miguel Dumet Delfín, quien obtuvo el primer puesto en el examen de conocimientos para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se disculpó por los polémicos mensajes en su cuenta de Twitter, que levantaron críticas en las redes sociales.

En un comunicado, Dumet Delfín señaló que cometió "excesos" y que el "uso de algunos términos legítimamente han podido resultar ofensivos para algunas personas".

"Reconozco que he cometido excesos [...] A ellos les pido mis más sinceras disculpas. Me he dejado llevar por esta dinámica exacerbada, perversa, a veces salvaje y descarnada en la que cada vez más, en mayor medida, las redes sociales se han convertido", aseveró.

►Los polémicos tuits de David Dumet, el primer puesto del examen de la JNJ

►¿Quiénes son los candidatos a la JNJ que aprobaron el examen de conocimiento?

(Foto: Captura de Facebook) Archivo El Comercio

(Foto: Captura Twitter) Archivo El Comercio

Sin embargo, Dumet defendió que sus comentarios fueron en el ejercicio de su libertad de expresión como ciudadano, "aunque como he señalado, traspasé algunos límites".

El abogado mencionó que está próximo a cumplir 35 años de servicios en distintas entidades públicas y que durante toda su actividad profesional y académica ha "tenido como principios fundamentales la lealtad, responsabilidad y honestidad".

"Creo que las personas que han compartido conmigo la tarea de servir a la Nación, sea como jefes, como mis compañeros o como personal a mi cargo, así como los cientos, sino miles de estudiantes con los que he tenido el honor de compartir aulas, podrán dar fe que siempre he actuado con objetividad y respeto a las opiniones y formas de ser y pensar", refirió.

Postulante a la JNJ se disculpó los excesos en sus redes sociales

Dumet publicó polémicos mensajes que hacen referencia a legisladores de la Bancada Liberal y defendió al ex titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry cuando este tomó la decisión de retirar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.

"¿Bancada Liberal? Esto parece un sudado de tramboyo, raya, cabrilla, lapa y conchas", escribió.



(Foto: Captura Twitter) Archivo El Comercio

David Dumet señaló que de llegar a formar parte de la JNJ actuará de acuerdo a los mismos valores con los que se ha desempeñado a lo largo de su carrera.

Como se recuerda, el letrado logró 86 de 100 puntos en la prueba de conocimientos que forma parte del proceso para integrar la JNJ, que reemplazará al desactivado CNM.