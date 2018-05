El congresista del Frente Amplio Jorge Castro aseguró que se encuentra “incómodo” al interior de su bancada y que viene evaluando de presentar su renuncia.

Los motivos, según explicó a El Comercio, son acciones de la bancada que lidera Marco Arana como su separación de la Comisión Lava Jato y los diversos comentarios y hechos complacientes respecto a organizaciones terroristas.

Por ejemplo, la más reciente fue la revelada contratación de una sentenciada por terrorismo (por pertenecer al MRTA) en el despacho de su colega María Elena Foronda.

En ese contexto, Jorge Castro explicó que seguirá los conductos formales para obtener respuestas de su bancada ante estos sucesos, pero remarcó que son lineamientos ideológicos que no comparte.

“Particularmente, no me siento cómodo con una situación de esta naturaleza, de manera permanente y recurrente estar en cosas de carácter absolutamente secundario, que no deberían ni siquiera movernos el piso. Para eso no estamos en el Congreso”, dijo Jorge Castro.

“Nosotros venimos a pensar y reponer en el Perú. Y la política es sobre todo argumentos, ideas, no es capricho. En todo caso, yo no lo veo de esa manera […] y bueno, si uno está de más, tiene que darse cuenta. De repente estamos sobrando, pero no nos gustaría estar engañando a la población”, añadió.

Por su parte, Jorge Castro consideró que la legisladora María Elena Foronda y su bancada deben a la población “una rectificación”. “Porque si no se muestra una rectificación, es indudable que tenemos que dar un paso al costado”, acotó.

Finalmente, el representante de Tacna insistió en que cuando ingresó al Frente Amplio no fue informado sobre esta forma de pensar de la organización política.

