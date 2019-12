El magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón aseguró que dentro de la asociación Reflexión Democrática, de la cual fue parte como miembro fundador y e integrante del directorio, se había establecido como regla que no se les informara de dónde provenía el dinero que financiaba las labores de apoyo que brindaban a congresistas, tema sobre el cual fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez.

Sin embargo, señaló que sí había escuchado como parte de conversaciones con amigos que el grupo Buenaventura, Roque Benavides, el Grupo Romero y la empresa Gloria estaban apoyando económicamente a la asociación.

“En las reglas formales había el velo de la ignorancia, como lo llamábamos, por lo que no se conocía (el origen del dinero). Pero eso no implicaba que, como grupo de amigos, escuchara algunas cosas. Sí recuerdo haber escuchado que Roque Benavides dijo ‘voy a dar el ejemplo’ y luego algunas cosas más escuché. Por ejemplo, que iban a hablar con Romero, con Gloria. Sí escuché eso, pero formalmente no se nos reportaba eso. Había el velo de la ignorancia”, dijo en una entrevista a Canal N.

Sardón negó, de esta forma, que haya una contradicción entre lo que declaró al portal IDL-Reporteros y al fiscal José Domingo Pérez en el interrogatorio de este miércoles.

“Ocurre simplemente que, cuando me llaman (IDL-Reporteros) son datos que preguntan así de memoria, no recuerdo el tenor de la pregunta, si sabía. Algo había escuchado, no necesariamente en el directorio, sino en la antesala, en algún momento escuché que Buenaventura daba el ejemplo poniendo 100 mil dólares”, indicó.

El fiscal Pérez preguntó sobre Reflexión Democrática a José Luis Sardón como parte de las investigaciones para determinar si se cometió el delito de lavado en las campañas presidenciales de Keiko Fujimori. En ese contexto, el miembro del equipo especial Lava Jato indagó sobre el dinero que recibió la asociación y que se habría utilizado para beneficiar, entre otros, a ocho parlamentarios fujimoristas en la campaña del 2011.

“En la campaña electoral de 2011 se canalizó dinero de empresarios para esta campaña. Buenaventura, Grupo Romero, Grupo Gloria, tenían como beneficiarios a Luz Salgado, Cecilia Chacón, Juan José Díaz Dios, y cuatro postulantes más de Fuerza 2011, así como la donación que realizó a esta asociación de la cual era director en febrero de 2011, por parte de la Confiep”, informó José Domingo Pérez tras la diligencia.

José Luis Sardón defendió la labor que hizo Reflexión Democrática y señaló que fue sorprendido por las preguntas de la fiscalía, ya que no se le había notificado el tema por el cual iba a ser interrogado.

“Mandaron una comunicación que no era nada precisa que decía que querían recibir mi declaración testimonial sobre el caso del financiamiento ilegal de Odebrecht y otros a Fuerza Popular”, aseguró.