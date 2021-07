Conforme a los criterios de Saber más

El Caso Los Dinámicos del Centro puso en el ojo público a la región Junín y a una presunta organización criminal que se instauró en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín (GRJ), en la gestión del partido Perú Libre.

Sin embargo, esta no sería la única investigación que involucra al exgobernador Vladimir Cerrón y funcionarios de Junín.

En la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Junín existen solos dos juzgados de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Uno está a cargo de la jueza Judy Baldeón, del Quinto Juzgado de investigación preparatoria responsable del Caso Los Dinámicos del Centro, y el otro despacho lo tiene el juez Ever Bello Merlo, del Octavo Juzgado de investigación preparatoria.

Este magistrado, a pesar de ser un conocido de Cerrón debido a que trabajó en su primera gestión cuando fue autoridad regional, hoy será el responsable de evaluar y resolver sobre un segundo caso que involucra a Cerrón y a otros servidores públicos que laboran en la región Junín. Este nuevo caso de corrupción abre un nuevo capítulo contra funcionarios que también militan en el partido de Vladimir Cerrón.

El actual alcalde provincial de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, saliendo de la cena sostenida con el juez Ever Bello. (Foto: Diviac PNP)

Bello Merlo fue asesor legal del GRJ durante la primera gestión de Vladimir Cerrón y fuentes de este Diario indicaron que ha sido una persona “muy cercana” a él. En el 2019, durante la audiencia de apelación a su sentencia por corrupción, el mismo líder de Perú Libre (PL) afirmó que el hoy magistrado fue contratado por el Fondo de Asistencia Gerencial al Gobierno Regional. “Es un asesor del gobierno asignado en ese momento a la gerencia general”, declaró aquella vez.

En esa audiencia, Cerrón acusó a Bello de ser el responsable de entregar y hacerle firmar la carta que emitió en el 2011 para solicitar a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) el pago de S/850.000 al contratista de la obra de saneamiento de La Oroya, documento clave por el que fue sentenciado por negociación incompatible. “Él [Bello Merlo] no me asesoró en hacer la carta. Él me trajo la carta ya hecha para firmar. Yo desconocía los pasos previos que se hicieron”, detalló en aquella audiencia ante las preguntas de la procuraduría anticorrupción.

El exgerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad provincial de Huancayo, Danny Lujan Rojas, participó de la cena. (Foto: Diviac PNP)

Pero Bello no solo fue el encargado de asesorar sobre temas legales en la Gerencia Regional. Según imágenes publicadas por el Portal Central de Huancayo, también apareció junto a Cerrón cuando este fue citado como testigo en el Caso Antalsis, en el que posteriormente fue incluido como investigado. Actualmente, existen 20 investigaciones que están paralizadas contra Vladimir Cerrón por presuntos actos de corrupción tal como lo informó este Diario.

El exgobernador regional Vladimir Cerrón estuvo acompañado de su entonces abogado Ever Bello Merlo en la diligencia del caso Antalsys. (Foto: Portal Central de Huancayo)

Más allá de estos casos, fuentes de El Comercio aseguraron que existe una importante investigación reservada contra servidores públicos en la región Junín involucrados en actos de corrupción. Es otro caso de la magnitud de Los Dinámicos del Centro que también se inició en el 2019.

-Formalización del caso-

La formalización de la investigación preparatoria fue presentada por la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista ante la mesa de partes de la CSJ de Junín para que un juzgado iniciara las acciones de control. Como hemos señalado, en la región del centro del país solo existen dos magistrados a cargo de estos procesos de corrupción: Baldeón y Bello.

El expediente de este caso llegó al Quinto Juzgado, a cargo de Baldeón. Sin embargo, por la sobrecarga laboral y al tener el megacaso de Los Dinámicos del Centro, fue derivado al segundo juez. Es decir, a Bello. Ante ello, según pudo confirmar El Comercio, la fiscal apeló la designación del juez por haber sido asesor de la gestión de Cerrón. El juez aceptó el pedido fiscal y se inhibió.

El juez Ever Bello Merlo se despide de los militantes de Perú Libre de la cena realizada el 30 de Octubre de 2019 en el restaurante 'Walter'. (Foto: Diviac PNP)

Sin embargo, el pedido de Bautista siguió su trámite y fue derivado a la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Junín. El colegiado, a pesar del evidente conflicto de intereses del juez Bello, decidió declarar inadmisible esta apelación y dispuso que continuara a cargo del control de la investigación preparatoria seguida contra servidores públicos que militan en PL.

Sin embargo, los plazos de investigación se acortan y el caso se encuentra paralizado.

Para el abogado penalista César Candela, la fiscal Bautista hizo bien al recusar al juez Bello. “Lo que ha hecho la fiscal es pedir lo que corresponde, recusar al juez y este respondió que se alejaba. La sala de apelaciones ha respondido que no procede. Sin embargo, el Código Procesal Penal en el artículo 53° establece como una de las causales de recusación la vinculación laboral directa que ha tenido este juez con el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y los miembros de Perú Libre”.

Enfatizó que la fiscalía de Junín debería pedir que el caso sea trasladado a Lima ante la falta de imparcialidad de los magistrados de la región.

Este Diario intentó comunicarse con el juez Bello a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto a su celular, pero no respondió. También se hizo un pedido de entrevista a través de la oficina de prensa de la CSJ, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

A través de sus redes sociales, Cerrón calificó estas investigaciones como una “persecución política” que busca “vincular a Perú Libre y la campaña de Pedro Castillo”.

INTELIGENCIA POLICIAL

La División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP tiene cuatro investigaciones en curso contra funcionarios y servidores públicos por presuntos actos de corrupción quienes laboran en el Gobierno Regional de Junín y distintas municipalidades en dicha región, la mayoría milita en el partido Perú Libre.

En un informe del 30 de octubre del 2019, elaborado por policías de la Diviac da cuenta a la fiscalía anticorrupción Bonnie Bautista que el juez Ever Bello Merlo se reunió en privado con dirigentes del partido Perú Libre en el restaurante ‘Walter’, entre los asistentes se encontraba Henry López Cantorín, ex alcalde provincial de Huancayo y miembro de la cúpula de PL.