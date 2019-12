El último viernes, el empresario Antonio Camayo, investigado por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, declaró al fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato que ‘la señora K’, a la cual se refirió el exjuez César Hinostroza en una conversación telefónica, sería la excandidata presidencial Keiko Fujimori, según información difundida por IDL-Reporteros y corroborada por El Comercio. Este testimonio tendría repercusión en la investigación que se sigue a la lideresa de Fuerza Popular, según los especialistas consultados.

Camayo sostuvo que el exmagistrado Hinostroza le pidió que lo pusiera en contacto con la mayor de los hermanos Fujimori Higuchi. Para ello, el empresario propició una reunión del entonces juez supremo con el ahora miembro de la Comisión Permanente Héctor Becerril.

Camayo refirió que poco después, a finales de marzo del 2018, Hinostroza le comentó que llegó a reunirse con Fujimori en un local partidario en Surco. Añadió que en mayo llamó a Hinostroza para indicarle que la ‘señora K’ quería volverse a juntar con él. Interrogado por los fiscales, Camayo precisó que Keiko Fujimori era la ‘señora K’.

—Información clave—

Para el exprocurador adjunto Iván Meini la información que dio Camayo será “clave” para el proceso seguido a Fujimori. “De corroborarse, estaría demostrando que Keiko Fujimori habría mentido y que sí habría habido un acercamiento con Hinostroza”, sostuvo. Añadió que eso probaría la tesis fiscal de que la lideresa de Fuerza Popular buscó acercarse a Hinostroza y al fiscal Pedro Chávarry para ser favorecida en aspectos judiciales y fiscales.

La abogada penalista Romy Chang también sostiene que las declaraciones de Camayo tendrían un fuerte impacto en la investigación por lavado de activos que se sigue a Fujimori y Fuerza Popular. “Si se corroboran, reforzarían la tesis de la fiscalía de que Keiko Fujimori lideraba una organización criminal, pues Camayo está diciendo que ella como lideresa del partido realizaba actos que pueden ser ilícitos”, manifestó.

—A Camayo no le consta dice la abogada de Keiko—

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó que se haya filtrado la declaración de Camayo. “No se puede defender la ley violando la ley [...]. El fiscal filtra lo que le conviene para alimentar el juicio mediático, porque él sabe que el juicio real ya lo tiene perdido”, indicó a través de su cuenta de Twitter.

La letrada le restó importancia a las declaraciones y aseguró que a Camayo no le consta que su defendida se haya reunido con Hinostroza Pariachi. “Camayo ha indicado que Keiko jamás lo llamó, jamás le pidió reunión con Hinostroza, que nunca ha estado en su vivienda. Lo único que dijo es que el juez mencionó que se habría reunido, pero él no estuvo presente, por lo que no le consta”, escribió.

—Reacciones políticas—

Miembros del Congreso disuelto también se pronunciaron sobre el tema y tuvieron diferentes reacciones.

Clemente Flores, integrante de la Comisión Permanente, dijo que era “obvio” que la ‘señora K’ era Keiko Fujimori” y que había una intención por parte del partido Fuerza Popular de copar los poderes del Estado.

En tanto, Hernando Cevallos, quien integró la bancada del Frente Amplio, manifestó que no le sorprende la declaración de Camayo porque “era claro que Keiko estaba articulando no solo con los empresarios, sino también con la administración de justicia”.

De otro lado, la fujimorista y también miembro de la Comisión Permanente Milagros Salazar aseveró que la declaración del empresario no constituye ninguna prueba. “Lo que este señor dice se tiene que corroborar”, sostuvo.