La oficina de Análisis de la Información de la Casa Militar ha reportado que la pérdida de información de tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, del pasado 9 de agosto, día en que el Equipo Especial de la Fiscalía contra la corrupción en el Poder y de la PNP llegaron para hacer cumplir el mandato de orden judicial de detención preliminar por diez días contra Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente Pedro Castillo.

Así lo señala un informe remitido al jefe de la Casa Militar, general PNP José Antonio Mariscal Quiroz, de fecha de ayer, al que tuvo acceso El Comercio.

El informe lleva la firma del jefe del área de análisis de la información, teniente coronel EP (comandante) Arturo Manuel Mendoza López, quien le informa al jefe de la Casa Militar que el pasado lunes el operador de las cámaras del Circuito Cerrado de televisión (CCTV) informó sobre la pérdida de información de las cámaras 26 (Azotea / Av. Ancash y Av. Carabaya), 03 (Ingreso a Desamparados) y 55 (Salón Dorado).

Según el reporte, la cámara 26 perdió información de las 6:03 p.m hasta las 6:05 p.m. La cámara 03, de las 9:22p.m. a las 9:27 p.m. y la 55 perdió “información total” y recién se restableció desde las 3:19 p.m. horas del pasado 15 de agosto.

En su oficio, el oficial EP agrega que se debe atender lo sucedido “con la finalidad que el CCTV siga operando de forma óptima, y se continúe velando adecuadamente por la seguridad integral del Presidente de la Republica y su Familia, así como, de las instalaciones de Palacio de Gobierno”.

Mariscal fue designado en abril de este jefe de la Casa Militar por disposición de Castillo. En octubre del año pasado, el mandatario firmó su ascenso a general EP.

No obstante, el hecho coincide con la diligencia de detención preliminar contra la cuñada del mandatario que ese mismo día y a esa misma hora estaban realizando los miembros del equipo especial de la fiscalía y la PNP. Ellos llegaron a Palacio de Gobierno pasadas las 5pm con la convicción, a raíz de trabajos previos de Inteligencia, que Yenifer Paredes se encontraba en el lugar.

Una de las hipótesis que se maneja es que la familiar del presidente Castillo salió de la residencia presidencial para ingresar al Despacho Presidencial, a través del Salón Dorado, y así eludir la orden de arresto (el mandato judicial solo cubría la residencia).

La cámara del Salón Dorado precisamente es una de las que se perdió información, así como las que da para la salida de la PCM (Av. Ancash con Av. Carabaya).

Personajes

Como se recuerda, el jefe de la Casa Militar ha sido señalado como el principal responsable de haber obstaculizado el ingreso del equipo especial de la fiscalía y el de la PNP, aquel martes 9 de agosto. A tal punto llegaron las maniobras de dilación del general EP Mariscal, que el fiscal Hans Aguirre, a cargo de la diligencia, iba a pedir su arresto para que fuera llevado a la comisaría más cercana por resistencia a la autoridad, según informó este Diario la semana pasada.

De hecho, ese mismo martes, a las 5:50 p.m., dicho oficial EP le dijo a la fiscalía que había recibido la orden del mandatario de que nadie ingresara a la residencia de Palacio si es que antes no llegaban sus abogados Eduardo Pachas y Benji Espinoza Ramos, ninguno de los cuales es abogado de la investigada Yenifer Pardes (hoy detenida)

Por otro lado, es importante señalar que quien firma el reporte de pérdida de información (Arturo Manuel Mendoza López) fue destacado como personal de seguridad del Despacho Presidencial.

El viernes pasado, el abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, había adelantado que Palacio de Gobierno no iba a entregar los videos de las cámaras de seguridad porque ahí se trataban secretos de Estado. Incluso advirtió que si los fiscales accedían a dichas imágenes, cometerían un delito grave y hasta podrían ser destituidos.

“¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede, porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera. Ahí el presidente tiene secretos de Estado. ¿Cómo es eso que la fiscalía va a conocer secretos de Estado?”, declaró en aquel momento a Canal N.

