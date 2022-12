El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, tras un pedido del equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder de la fiscalía, ordenó la detención preliminar por diez días de ocho generales de la PNP investigados por las presuntas irregularidades en el proceso de Ascensos en la Policía Nacional.

La orden judicial incluye al excomandante general de la PNP Javier Santos Gallardo, al jefe de la XIV Macro Región Policial Tacna Moquegua, Manuel Jesús Rivera López.

El operativo se realiza desde esta madrugada con el apoyo de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Poder Judicial dispone detención de oficiales investigados

“A través de estas intervenciones, fueron detenidos 6 de los investigados. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martinez, con apoyo del equipo especial de la #PNP”, informó la fiscalía en sus redes sociales.

A inicios de año, el ex subcomandante general PNP Javier Bueno Victoriano denunció que para los ascensos de oficiales en la Policía se habrían realizado cobros y señaló al ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y al ex comandante general de la PNP, Javier Gallardo.

“A los investigados se les imputa haber realizado gestiones y/o haber obtenido beneficios económicos indebidos a cambio de favorecer a coroneles que habrían visitado la sede de Palacio de Gobierno antes de lograr el ascenso al grado de general PNP”, precisó en febrero el Ministerio Público.

La fiscalía de la Nación investiga a Pedro Castillo, Ayala y otros por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y organización criminal.

En noviembre del 2021, los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, denunciaron que los entonces ministro Ayala y secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, los presionaron para ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos.

Información en desarrollo.....