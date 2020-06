El fiscal José Domingo Pérez dispuso el 8 de junio ampliar la investigación preparatoria al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y al empresario Gerardo Sepúlveda por el caso Westfield Capital. La decisión obedece a las revelaciones ofrecidas por José Miguel Castro, exfuncionario edil, que busca convertirse en colaborador eficaz, y que involucra al exmandatario y su socio en el caso Rutas de Lima.

Lo dicho por Castro aporta nueva información a la investigación por los pagos que hizo Odebrecht a la empresa de PPK, a cambio de asesorías. El aspirante a colaborador ha señalado que Sepúlveda hizo asesorías en el caso Rutas de Lima y los pagos por incrementos del monto de inversión beneficiaron al exjefe de Estado y Westfield Capital. Lo que llama la atención de la fiscalía es que el contrato fue con First Capital, propiedad de Sepúlveda.

En el documento que amplía la investigación han sido incluidos testimonios y facturas que dan cuenta de pagos por “comisión de éxito” y transferencias de estos montos de First Capital a la empresa Latin America Enterprise, donde Sepúlveda y PPK fueron socios fundadores.

A continuación los elementos con los que la fiscalía amplió la investigación contra el exmandatario y Sepúlveda por presunto lavado de activos en organización criminal.

El testimonio de Castro

En su testimonio como aspirante a colaborador eficaz, José Miguel Castro declaró ante el equipo especial que recibió en agosto de 2013 a Raúl Pereyra, representante de Odebrecht y Gerente General de Rutas de Lima, acompañado del empresario Gerardo Sepúlveda, a quien presentó como su asesor financiero.

“Ambos [Pereyra y Sepúlveda] solicitaban beneficios adicionales a la Concesionaria Rutas de Lima, que se materializarían en la Adenda de Bancabilidad”, dijo José Miguel Castro tras indicar que el municipio dejó abierta la posibilidad de elevar la tarifa para financiar las obras adicionales y posibles expropiaciones.

Castro agregó que en abril de 2013, después del proceso de revocatoria, Gilbert Violeta visitó la Gerencia Municipal para invitarlo a un desayuno en casa de Pedro Pablo Kuczynski. “El señor PPK se mostró muy interesado en la concesión y en su forma de financiamiento”, acotó.

Según su testimonio, Pereyra planteó la necesidad de implementar el concepto de “Puesta a punto” en las vías Panamericana Norte y Sur, lo que implicaba una inversión adicional de US$200 millones que serían ejecutados por Odebrecht, y así el monto pasaría a US$700 millones, “beneficiando a Odebrecht con la supuesta ejecución de esta infraestructura adicional y beneficiando a Gerardo Sepúlveda, Westfield Capital y Pedro Pablo Kuczynski que eran los comisionistas del cierre financiero”.

Precisó que Westfield Capital recibió el 0.5% como comisión, “de los cuales aproximadamente US$700 mil fueron pagados a PPK bajo concepto desconocido”.

La fiscalía sostiene que “este hecho punible entre Raúl Pereyra y Gerardo Sepúlveda tuvo el único propósito de implementar el concepto de “punto a punto”, para así obtener beneficios adicionales para el proyecto Rutas de Lima”.

“Todos los hechos, con contenido penal, anteriormente señalados, son los que permiten entender por qué se pagó como comisión de éxito la suma de US$ 3,510.000.000, a través de una compleja estructuración de operaciones que implicaron “asesorías financieras”, independientemente si con estos montos se benefició a los investigados Gerardo Sepúlveda y Pedro Pablo Kuczynski y a la empresa Westfield Capital”, agrega el fiscal Pérez en la disposición.

Lo que dijo Sepúlveda

En el mismo documento, se incluyen las declaraciones que diera Sepúlveda, en calidad de testigo, el 5 de marzo de 2018. Fue consultado por la fiscalía sobre los contratos de First Capital y Westfield Capital.

De lo dicho por el empresario, en el documento fiscal se indica que “se puede colegir que en los servicios de estructuración financiera en los que participaba First Capital Inversiones y Asesorías LTD, cuyo socio fundador es Gerardo Sepúlveda, como el realizado para el proyecto Rutas de Lima, Westfield Capital se habría beneficiado, pues sería esta una de las empresas que First Capital transfirió parte del honorario de éxito, tal como identifica el aspirante a colaborador eficaz”.

Sobre la participación de First Capital en Rutas de Lima, Sepúlveda respondió que estructuró el financiamiento de la Concesión Rutas de Lima, “que consistió en una combinación de capital, deuda bancaria y bonos por aproximadamente US$ 760.000.000. El proyecto partió en su etapa de evaluación en el 2008 y se completó en el 2014”.

En los meses siguientes se realizaron una serie de pagos realizados por Rutas de Lima SAC, a favor de Firszt Capital.

Los pagos de First Capital

En la disposición fiscal han sido incluidas las facturas emitidas por First Capital que fueron pagadas por Rutas de Lima entre mayo de 2013 y julio de 2014. El pago por comisión de éxito fue de US$ 3,510.000.000 y US$ 464,431.00, “montos que no se establecieron en el contrato de prestación de servicios”.

La fiscalía añade que lo que le llama la atención es la transferencia de estos montos de First Capital y Asesorías LTD a Latin America Enterprise Fund Managers.

En su declaración de 2018 ante la fiscalía, Sepúlveda afirma que conoce a dicha empresa desde 1994 y que es uno de sus socios fundadores junto a PPK.

Cuando se conoció el testimonio de Castro, César Nakazaki, abogado del expresidente, afirmó que “PPK ha declarado que fue contratado por First Capital para dar algunos servicios de estructuración financiera. Si fue por Rutas de Lima no lo recuerdo. Como ha sido motivo de investigación, tampoco lo fue de mi atención. Los únicos casos materia de investigación fiscal son servicios de Westfield [Interoceánica y Olmos]. Y tengo clarísimo que Westfield en Rutas de Lima no participó”.

Además, cuestionó que se le haya tomado la declaración a Castro durante el estado de emergencia. “Si la tienda solo se va a abrir para el fiscal, eso va a afectar el derecho a la defensa de los investigados”, exclamó a El Comercio.

