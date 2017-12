El presidente del Congreso, Luis Galarreta, consideró que sería “penoso” que la votación de anoche con la que se rechazó la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se haya dado como parte de un negociado para la libertad del encarcelado ex mandatario Alberto Fujimori.

“Creo que el presidente Fujimori no merecía ser canjeado por blindajes. Pero tal vez ellos tendrían que responder si ha sido así”, señaló el legislador fujimorista en conferencia de prensa desde el Parlamento esta tarde.

Asimismo, Galarreta prefirió —en su calidad de titular del Parlamento— no pronunciarse sobre la votación de cada congresista, ello al ser consultado por los 10 legisladores de Fuerza Popular —entre ellos Kenji Fujimori— que se votaron en abstención, a diferencia de la mayoría de la bancada. Sin embargo, dijo respetar a cada congresista sea cual sea su decisión.

—Sostuvo que hubo debido proceso—

En otro momento, Luis Galarreta sostuvo que el proceso de vacancia contra PPK se realizó dentro del marco de la Constitución y el Reglamento del Congreso, por lo que rechazó que en los últimos días se haya hablado de un “golpe de Estado” o “golpe institucional”.



Indicó que el debido proceso consiste en que se cumpla lo que dicen las normas y recordó que los acuerdos para el proceso fueron tomados por unanimidad por la Junta de Portavoces.

En esa línea, explicó por qué la votación se dio en el cuarto día hábil ded proceso después de la admisión de la moción.

“Por algo muy simple. Todos los voceros consideraron que mantener abierta esta situación sin definición, como ayer se ha definido, era una situación de incertidumbre para el país. Los portavoces, incluidos los del Gobierno, consideraron que lo mejor era el cuarto día […] Para mucha gente era importante cerrar rápidamente esta crisis política”, comentó.

—Criticó pedido de PPK a la OEA—

De otro lado, el presidente del Poder Legislativo dijo lamentar que PPK haya enviado un documento a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando la presencia de veedores.



“El señor Almagro envió a dos personas que estuvieron ayer yo diría visitando el Parlamento, porque me parecía vergonzoso que hablen de veedores cuando en el Perú hay una democracia”, señaló.

Recordó que él también le envió un documento a Almagro dando cuenta de “afirmaciones inexactas” en la carta de PPK. Y reveló que el secretario general de la OEA le respondió agradeciendo que le haya hecho saber que se enteró de oficio del presidente por los medios de comunicación, “lo cual me parece una falta de respeto”.

Señaló también que la secretaria de su despacho le comentó que los dos miembros de la comitiva de la OEA buscaron reunirse con él durante el debate, pero no fue oficial. “Yo hago respetar el Parlamento y me hago respetar. Ya cuando estaban en el balcón dicen reunámonos con el presidente del Congreso, no señor, así no funciona la cosa”, refirió.