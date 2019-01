El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció anoche la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial de asignado al Caso Lava Jato.

Además, Chávarry nombró al fiscal superior Frank Almanza como coordinador del equipo, función que Vela ejercía hasta ahora. En tanto, Marcial Paucar se incorpora al grupo en lugar de Pérez. La decisión fue oficializada este martes 1 de enero.

¿Quiénes son los nuevos integrantes del equipo Lava Jato? Estos son sus perfiles

Frank Almanza

Titular de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima, Almanza tiene nueve años de experiencia ocupando cargos de confianza en distintas fiscalías. En todos fue designado por fiscales de la Nación.

Previamente fue fiscal superior coordinador anticorrupción del Callao, fiscal superior de Ventanilla, fiscal superior adscrito a la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo en el Área Penal de Altos Funcionarios y fiscal superior de lavado de activos.

Ha seguido distintos casos emblemáticos, como los de corrupción en el Gobierno Regional y Municipalidad del Callao y, con sus acusaciones, logró sentencias contra, por ejemplo, el congresista Michel Urtecho, los Sánchez Paredes y el Sodalicio, entre otros.

También ejerce la docencia en la Universidad de San Martín de Porres y en la Academia de la Magistratura. Asimismo, es autor de textos jurídicos en materia penal y procesal penal.

Confrontó públicamente al ex juez supremo César Hinostroza cuando expidió la casación 92-2017 sobre lavado de activos.

Hasta ahora era parte del equipo fiscal que tiene a cargo la investigación de los audios del CNM, formado en julio de este año.

Marcial Páucar

Es profesor de derecho penal y autor de publicaciones sobre lavado de activos, corrupción política y criminalidad organizada.

Páucar Chappa estudió en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su hoja de vida figura una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Santa Martín de Porres. También ejerció la docencia en la Academia Nacional de la Magistratura.

En el 2011 fue designado fiscal penal y dos años después ascendió a fiscal adjunto superior en casos de lavado de activos. En el 2017 fue nombrado fiscal supraprovincial del equipo especial, cuando este era dirigido por Hamilton Castro.

Investigó el caso del Club de la Construcción. En este período de su carrera logró prisiones preventivas contra varios de los imputados.

Otro caso emblemático en la que participó fue el de la Vía Evitamiento del Cusco, en la que estuvo involucrado el ex presidente regional Jorge Acurio Tito.

Rafael Vela había acusado a Páucar de permitir la salida del país del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y que, junto al fiscal Sergio Jiménez, rechazó la colaboración eficaz del ex ministro Jorge Cuba en contra del ex mandatario Alan García.