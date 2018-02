El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que asistirá a la Cumbre de las Américas, a realizarse en Lima en abril, “así llueva, truene o relampaguee”, luego de que el Gobierno del Perú haya señalado que su presencia “ya no es bienvenida”. Agregó que el Grupo de Lima no manda sobre su país.

“¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela. ¿Por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos, no aguantan la verdad nuestra, no les tengo miedo”, manifestó Maduro en una conferencia de prensa.

El mandatario venezolano, cuestionado por ejercer un gobierno autoritario en su país, indicó que el Grupo de Lima “quiere repetir con Venezuela el maltrato que le dio a nuestra hermana de Cuba”.

Nicolás Maduro también señaló que los historiadores registrarán la “indignidad” de los presidentes y de los cancilleres que formaron el “bodrio” del Grupo de Lima.

Añadió que este colectivo pretende que sus comunicados sean órdenes para Caracas, sin embargo dijo que “en Venezuela mandan los venezolanos” y no el Grupo de Lima o los presidentes del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y de Colombia, Juan Manuel Santos.

Tras ello, el presidente venezolano arremetió contra PPK y Santos señalando son dos de los gobiernos más impopulares de la región.

Y le recordó a Kuczynski que el 54% de la población en el Perú, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, está a favor de que renuncie a la Presidencia.

“Son los gobiernos más impopulares de la oligarquía de la región, es un honor lo que hace en contra de mí, pero yo tengo un escudo […] Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada, gracias a Dios tenemos un país independiente”, subrayó.

Finalmente, Nicolás Maduro emplazó al mandatario de Argentina, Mauricio Macri, quien ejerce la presidencia pro tempore de Unasur a convocar una cumbre de emergencia de este órgano.

“Que [Macri] se atreva y convoque como presidente de la Unasur [a una cumbre] y yo voy y nos vemos la cara”, acotó.