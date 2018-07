¿Qué partidos políticos no entregaron su informe financiero anual?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detalló este jueves que dos partidos políticos y 54 movimientos regionales serán sometidos a procesos sancionadores por no haber cumplido con presentar, dentro del plazo previsto, su Información Financiera Anual (IFA) correspondiente al año 2017.

El plazo para entregar dicha información venció el último 2 de julio. Los partidos que no cumplieron con esta obligación fueron Perú Libertario y Perú Nación.

Mediante una nota de prensa, el organismo electoral detalló que, de un total de 169 organizaciones políticas, 113 cumplieron con presentar su IFA 2017 dentro de dicho período, considerando en esta cifra tanto a partido políticos como a movimientos regionales.

Entre los 20 partidos políticos que presentaron su IFA 2017 figuran el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; así como Vamos Perú, Partido Aprista, Siempre Unidos, Todos por el Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Nacionalista, el Frepap y Unión por el Perú.

También figuran Restauración Nacional, el Partido Popular Cristiano, Peruanos por el Kambio, Solidaridad Nacional, Perú Patria Segura, Democracia Directa, Fuerza Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú y Avanza País-Partido De Integridad Social.

A su vez, la ONPE informó que, de los 147 movimientos regionales obligados, 93 sí presentaron la IFA 2017 en ese plazo, cumpliendo así con esta obligación establecida en la Ley Organizaciones Políticas.

La información financiera presentada será objeto de verificación y control por parte de la ONPE. Según la Ley de Organizaciones Políticas, la no presentación de la IFA 2017 en el plazo previsto constituye una infracción grave.

La sanción para estos casos es una multa no menor de 31 ni mayor de 60 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, se incurre en una infracción muy grave cuando, hasta el inicio del procedimiento sancionador correspondiente, las organizaciones políticas no presentan la IFA 2017. En estos casos la sanción prevista es una multa no menor de 61 de ni mayor de 250 UIT, así como la pérdida del financiamiento público directo, advirtió la ONPE.