Conforme a los criterios de Saber más

La sesión del pleno del Congreso del lunes resultó parecer un espectáculo con distintos actos y protagonistas, pero con un final −aunque con retrasos− previamente sospechado. La moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral fue rechazada tras una jornada de más de ocho horas desordenada, accidentada y con varios incidentes.

El fraccionamiento de la oposición y posturas de bancadas de centro impidieron que se alcancen los 87 votos requeridos [ver cuadro]. Por ejemplo, de 14 legisladores de Acción Popular que votaron, todos lo hicieron en abstención salvo Karol Paredes, que respaldó la moción.

En el caso de Alianza para el Progreso (APP), siete miembros votaron a favor. En contra lo hicieron Freddy Díaz, Idelso García, Elva Julon, Luis Picón y el portavoz Eduardo Salhuana, que ha sido crítico de designaciones del presidente Castillo. Se abstuvieron Segundo Acuña, Magaly Ruiz y Rosío Torres.

En Somos Perú, solo dos votaron a favor, pero en contra lo hicieron el vocero Wilmar Elera, José Jerí y Hitler Saavedra.

Entre los otrora integrantes de Podemos Perú —ahora no agrupados— solo Carlos Anderson y José Elías votaron a favor, mientras que Enrique Wong, José Luna y Digna Calle lo hicieron en abstención.

En los no agrupados del Partido Morado, Susel Paredes y Flor Pablo votaron en contra, mientras que Edward Málaga lo hizo a favor.

Los votos en contra provinieron principalmente de la izquierda: Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú (JP).

BANCADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN Perú Libre 0 32 0 Fuerza Popular 23 0 0 Acción Popular 1 0 13 Alianza para el Progreso 7 5 3 Avanza País 10 0 0 Renovación Popular 9 0 0 Perú Democrático 0 7 0 Somos Perú 2 3 0 Juntos por el Perú 0 5 0 No agrupados 3 2 3 TOTAL 55 54 19

(Foto: Congreso)

Durante el debate del pleno, distintos representantes de la oposición habían reconocido precisamente la dificultad para alcanzar los 87 votos. Solo Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular votaron en bloque a favor, sumando 42 votos a favor.

Y aunque a esos votos se hubieran sumado los legisladores de APP, Acción Popular, Somos Perú y los 8 no agrupados que participaron de la sesión, se hubieran quedado cerca de los 87 votos requeridos, siendo necesario que algún miembro de la izquierda se adhiera a la moción.

Discurso sin aclaraciones

Castillo se presentó ante el pleno, dio un discurso de doce minutos, se retiró y dejó en el uso de la palabra a su abogado José Palomino. Ello fue criticado por la oposición parlamentaria.

Una situación similar se dio con el expresidente Martín Vizcarra el 18 de setiembre del 2020, durante el primer proceso de vacancia en su contra. Aquel día, el entonces mandatario dio un discurso de 14 minutos ante el pleno, se retiró para cumplir actividades en Trujillo y dejó a su abogado. En cambio, en el segundo proceso el 9 de noviembre de ese año, hizo uso de la palabra únicamente él por unos 50 minutos. En tanto, el 21 de diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski estuvo casi dos horas y media junto a su defensor legal en el hemiciclo en el marco del primer pedido para su destitución.

Cuando Pedro Castillo se despedía de la Mesa Directiva, Patricia Chirinos (Avanza País), tercera vicepresidenta del Congreso, le dirigió unas palabras con un talante inquisidor. Según se pudo conocer, la legisladora le dijo: “Presidente, por el bien del país, renuncie. Permita que la democracia continúe y sométase a la justicia”.

Este es el momento de la despedida entre Pedro Castillo y @PattyChirinosVe. Fuentes señalan que la legisladora le pidió al presidente que renuncie y se someta a la justicia @Politica_ECpe pic.twitter.com/x4xxjltOo4 — René Zubieta Pacco (@renezp) March 28, 2022

En su alocución, más que responder detalladamente a los cuestionamientos incluidos en la moción de vacancia, el jefe de Estado optó por acusar un “juicio mediático”. “La moción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboración. No hay ningún medio probatorio incorporado y que acredite alguna irregularidad”, manifestó y acotó que los casos que lo involucran están recién en fase de investigación preliminar en la fiscalía.

Asimismo, si bien dijo ser consciente de errores y defectos, no precisó cuáles ni detalló medidas de enmienda.

Entre los argumentos de la moción se incluyeron las contradicciones de Castillo por el Caso Provías, las declaraciones de la lobbista Karelim López que lo vinculan a una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), designaciones cuestionadas, la existencia de un Gabinete en la sombra, reuniones secretas en una casa de Breña, entre otros.

“No asume responsabilidad por actos por los que está cuestionado, como la falta de transparencia y el nombramiento de algunos ministros. No fue en plan de aclarar los cuestionamientos, sino de culpar a los medios”, comentó la politóloga Katherine Zegarra a El Comercio.

El periodista y analista político Pedro Tenorio consideró que “fue más una defensa política desde el plano de la victimización, de quien señala o acusa un complot”. Por su parte, el analista político Jeffrey Radzinsky acotó que Castillo hizo bien en acudir al Congreso, pues “ha buscado atenuar la confrontación”.

Incidentes

La jornada fue candente y cortada. Desde que Palomino culminó su intervención pasó más de una hora para el inicio del debate.

Incluso su exposición fue interrumpida debido a que la legisladora Vivian Olivos (Fuerza Popular) inicialmente no quiso retirar un cartel con la frase “Vacancia ya”. Miembros de Perú Libre se acercaron a dicho escaño para reclamar airadamente, apreciándose incluso jalones entre parlamentarios.

El incidente obligó a María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, a suspender la sesión por unos minutos. Más adelante, la oficialista Elizabeth Medina —a quien se vio muy exaltada con Martha Moyano (Fuerza Popular)— ofreció disculpas “por el hecho bochornoso”.

Sin embargo, Olivos no fue la única legisladora a la que se vio con pancartas. María Agüero (Perú Libre) también portó uno en su escaño con el mensaje “Rechazo al golpe”.

#AHORA Sigue suspendida la sesión del pleno a causa de negativa de Vivian Olivos (Fuerza Popular) a retirar un cartel que decía "Vacancia ya". En este video se aprecia un momento muy tenso en el pleno del Parlamento, que interrumpe a la defensa de Pedro Castillo @Politica_ECpe pic.twitter.com/HPeqC3EbCf — René Zubieta Pacco (@renezp) March 28, 2022

#AHORA La congresista @VivianOlivos (Fuerza Popular) no era la única que tuvo un cartel en el pleno. Según fuentes del Congreso, también se vio a @MariaAguerogut1 (Perú Libre). Se reanuda el pleno, Junta de Portavoces acordó no colocar carteles en el hemiciclo @Politica_ECpe pic.twitter.com/R6ZMOnT9ki — René Zubieta Pacco (@renezp) March 28, 2022

A la sesión acudieron seis ministros: César Landa (Relaciones Exteriores), Geiner Alvarado (Vivienda), Nicolás Bustamante (Transportes y Comunicaciones), Alejandro Salas (Cultura), Félix Chero (Justicia) y José Gavidia (Defensa). Precisamente ellos fueron protagonistas de otro incidente.

Tras la presentación del abogado, Alva invitó a los ministros a retirarse. Estos se acercaron a la Mesa Directiva y sostuvieron una conversación con sus integrantes por varios minutos. “Hemos pedido intervenir en el debate en virtud al artículo 129 de la Constitución y no quieren dejarnos intervenir”, comentó a El Comercio una fuente del Ejecutivo presente en el lugar. Agregó que el argumento para la negativa fue que “este es un procedimiento especial [y] que acá no se aplica” la citada norma.

Dicho artículo señala que “el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también cuando son invitados para informar”.

La situación llegó a que Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, planteó que a los seis ministros se les permita participar del debate, lo que fue aprobado por mayoría en el pleno. Sin embargo, también se aprobó cada funcionario intervenga por dos minutos, tiempo que correría a cuenta de la bancada oficialista.

No faltaron, además, los pullazos entre grupos parlamentarios e incluso entre miembros de uno mismo. Este fue el caso de Elvis Vergara, vocero de Acción Popular que reclamó a su colega María del Carmen Alva por no darle la palabra. Vergara es uno de los seis miembros del bloque de la lampa sindicados por Karelim López como parte del grupo ‘Los Niños’, vinculado a la presunta mafia en el MTC y apodados así porque “obedecen todo lo que dice” el presidente Castillo.

También hubo reclamos luego de que Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, expresara: “Hay una estrategia específica para que no existan los votos. Puede que no haya los votos, porque hay congresistas que ya decidieron sus votos a cambio de obras y no sé qué más. Y esa es la forma y la estrategia. Si alguien se siente aludido, es su problema”.

#AHORA Legisladora @PattyChirinosVe intentó entregar documentos con cuestionamientos al presidente Pedro Castillo a la delegación de la @OEA_oficial que está en el Congreso; sin embargo, no la recibieron @Politica_ECpe pic.twitter.com/NWKbajSJOV — René Zubieta Pacco (@renezp) March 28, 2022

En tanto, tres representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) acudieron al Parlamento para presenciar el debate. La Junta de Portavoces decidió que no ingresen al hemiciclo, sino sigan el evento desde las instalaciones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Patricia Chirinos intentó entregar a los miembros de la OEA documentación con cuestionamientos al presidente Castillo, pero no fue recibida por aquellos. Un asesor de la citada comisión parlamentaria recibió el file.

Posturas

La defensa al presidente Pedro Castillo, así como el respaldo a su discurso contra los argumentos de la moción de vacancia y respecto de un presunto complot, no vino solo del oficialismo.

Durante el debate, el legislador de Acción Popular, Darwin Espinoza —también sindicado por Karelim López como parte de ‘Los Niños’— aseveró que las acusaciones y denuncias en medios de comunicación contra el mandatario “parecen humo”. “Vemos a un grupo de poder económico secundado por políticos de este Congreso, que la única agenda que tienen desde el inicio de esta gestión es vacar a un presidente que ha cometido muchos errores, pero que hasta ahora no se le ha comprobado ningún acto de corrupción directamente”, aseveró.

“No podemos permitir que la prensa saque a otro presidente y pongan a alguien de su gusto. Ya lo hicieron con [Manuel] Merino y no podemos seguirle haciendo el juego”, indicó en otro momento su colega Elvis Vergara, en referencia al cuestionado y breve gobierno de Manuel Merino de Lama.

Por su parte, Enrique Wong —de Podemos Perú pero actualmente no agrupado— calificó a Karelim López como “una completa mentirosa”. “Sin prueba acusa a varios colegas míos. Y jamás vamos a permitir que de una forma despectiva le digan los niños, porque como congresistas tenemos que estar unidos”, dijo y consideró que “el presidente ha reconocido sus errores, sus desaciertos”. A su turno, Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, acusó “falta de seriedad” en la moción de vacancia.

Entre las bancadas que promovieron la vacancia, Alejandro Muñante (Renovación Popular) aseveró que Castillo dio un discurso “bastante ligero, flojo” y aseguró que sí hay argumentos para la vacancia. “El hecho de que esté en investigación no le quita importancia a esta moción, sino la refuerza para que el presidente tenga la decencia de venir al Congreso y descargar estas acusaciones, que nos convenza de que esta moción está infundada. Sin embargo, no lo hizo. Y al no hacerlo, está restando el derecho a la información que tenemos todos los peruanos”, expresó.

Desde Perú Libre, el vocero Waldemar Cerrón cuestionó los argumentos de la moción. “Todos los demás fundamentos respecto al cuestionamiento de la aparente corrupción de la señora Karelim López, entre otros, no son más que el corolario de un buen montaje de escena”, dijo.

Su colega Elizabeth Medina admitió: “No queremos vacancia ni que se cierre el Congreso, queremos trabajar en unidad”. Peri luego acotó en referencia a Castillo y su gestión: “Yo no soy como otros que dicen pueblo, pueblo. Soy esa congresista que nació de las luchas del pueblo y hoy los representa a ellos para buscar el interés del pueblo y no intereses personales. Luchemos contra la corrupción que hoy aqueja nuestro país, una corrupción enquistada en el Ejecutivo, como ustedes lo dicen, pero hay que fiscalizar”.

Bajo ese escenario, Pedro Castillo enfrentó un segundo proceso de vacancia por permanente incapacidad moral en solo 8 meses de gestión. El primero no fue admitido a debate; el segundo sí se discutió pero fue rechazado por mayoría.

Castillo se mantiene en el cargo acompañado de votos en el Parlamento, pero también de serios cuestionamientos.

VIDEO RECOMENDADO: