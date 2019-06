Rosa Bartra: “No había necesidad de imponer y poner en vilo al país”

Minutos después de aprobarse la cuestión de confianza en el pleno, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, dijo a este Diario que no sería necesario replantear el cronograma de trabajo del grupo. Por la tarde, después de esta entrevista, los miembros de la comisión decidieron modificar la agenda para priorizar los proyectos de reforma política del Ejecutivo.

— ¿Está de acuerdo con los términos en que se aprobó la confianza?

Yo he votado en contra, porque uno no puede aprobar una cuestión de confianza que se pide en términos inconstitucionales. Sin embargo, soy demócrata y es lo que la mayoría ha decidido. Como el respectivo oficio dice, en términos constitucionales y reglamentarios, y eso significa que sí le interesa al Congreso y que da la confianza para las políticas planteadas, pero no acepta imposición de resultados ni de plazo.

— El primer ministro dijo ante el pleno que es razonable pedir que se apruebe en esta legislatura y ha insistido en que los proyectos no pierdan su esencia. ¿Procede hacerlo así?

Soy presidenta de Constitución y nosotros presentamos un proyecto de dictamen que quedará en manos de la comisión. No puedo atribuirme una competencia que no me corresponde. Ellos propondrán y decidirán. Los términos “esencia” o “desnaturalización” no existen en la Constitución.

— ¿Se va a hacer un cronograma para el respectivo debate, votación y eventual aprobación de los seis proyectos del Ejecutivo?

La comisión ya tiene un cronograma y este contempla terminar con el debate de todos los proyectos de ley hasta este mes. Es más, el día de hoy [ayer] estamos en sesión con una agenda programada que incluye el debate de uno de los proyectos de ley priorizados por el Ejecutivo.

— Uno de los proyectos.

Uno de ellos, claro, no podemos poner cinco en una sesión. La inmunidad ya se ha debatido. El proyecto más complejo, que era el de relaciones Ejecutivo–Legislativo, debe finalizar hoy e inmediatamente nos abocamos al de democracia interna. Creo que el compromiso de debatir esos proyectos está completamente claro, por eso yo dije que no había ninguna necesidad de pedir una cuestión de confianza. Aprovecho para invitar una vez más al primer ministro a que participe en el debate. La democracia se practica, no se impone, no se exige. Defienda sus proyectos y convenza.

— [Pregunta realizada después de que la Comisión de Constitución decidiera priorizar los proyectos del Ejecutivo] ¿Está de acuerdo con que se modifique la agenda de la comisión a pedido de sus integrantes para priorizar los proyectos del Ejecutivo?

Es un acuerdo por unanimidad y está dentro del cronograma planteado. Solo cambió el orden.

— ¿Es posible que en esta legislatura se debatan y aprueben estas iniciativas?

Sí, por supuesto, porque ese es el plazo de la comisión, no porque nos hayan impuesto alguno.

— ¿Y en el caso de los que requieren una reforma constitucional, es posible que se aprueben en primera votación?

Lo que puedo tener como compromiso es que la comisión apruebe el proyecto de ley en esta legislatura. Así que no había necesidad de imponer, levantar la voz, poner en vilo al país. Solo hay una reforma constitucional que está pendiente de ese paquete, que tiene que ver con impedimentos para ser candidato. Es algo pequeño.

— Sin embargo, el Ejecutivo insiste con la inmunidad parlamentaria con otro proyecto de reforma constitucional para que sea la Corte Suprema la que decida. Si bien se archivó un proyecto inicial, ¿lo volverán a ver?

Eso tendrá que pasar el tamiz reglamentario: si es posible o no debatir la misma materia en la misma legislatura.

— La vicepresidenta Mercedes Araoz indica que sí se puede, porque no se archivó en el pleno.

Pasará por el tamiz reglamentario, no le puedo responder en este momento. Lo evaluará el equipo técnico. Nosotros tenemos además el proyecto para modificar el reglamento del Congreso [sobre la inmunidad]. La comisión tomará la decisión.

— ¿Esta vez el debate será amplio? El Ejecutivo cuestionó lo breve del anterior.

El Ejecutivo miente o está desinformado. Ha sido un debate extenso a lo largo de cinco sesiones. Harían muy bien quienes se han quejado del poco tiempo del debate en venir a debatir.

— ¿Está dispuesta a dejar de lado los adjetivos al presidente Vizcarra, a quien acusa de mentir, en aras de mejorar el clima político?

Yo llamo a las cosas por su nombre. El presidente Vizcarra ha sido durísimo para referirse al Congreso como institución. Ha dicho que no hemos priorizado, que no nos interesa la reforma y eso no es verdad. ¿Cómo se le llama a eso?, ¿desinformación? Bueno, podría llamar, en lugar de mentira, desinformación.

— ¿Coincide con el Ejecutivo en que sí es necesaria la reforma política?

Yo estoy convencida de que sí. Es más, ese es mi compromiso desde que asumí como congresista. He suscrito el proyecto del código electoral, yo sí vengo de un partido, yo sí he hecho una carrera política. Mi interés es acercar la política al ciudadano a través de mejores leyes.

— La han criticado por considerar que tiene una actitud obstruccionista con esta reforma. ¿Ha contemplado dar un paso al costado?

Los pedidos para que yo me retire de las presidencias no son nuevos. Cuando presidí [la Comisión] Lava Jato lo pedían una semana sí y otra también. Voy a cumplir con el encargo que el pleno y mi bancada me han dado hasta el período que corresponde.

— El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo en una entrevista a este Diario que hay una cúpula de Fuerza Popular que hace mucho daño al país y que usted es parte de esa cúpula.

Por respeto, porque creo que el presidente ha descendido a un nivel bastante lamentable en sus afirmaciones, jamás le respondo y no lo haré ahora tampoco.

— ¿Qué autocrítica hace de su desempeño al frente de Constitución, teniendo en cuenta que hay expectativa por el resultado que tendrá el debate que se viene?

No es la primera vez que el debate será intenso acá. Lo fue cuando se debatió la reforma constitucional y la de justicia, y lo será ahora. Quizá no estamos comunicando completamente lo que se está haciendo, [...] uno de los mayores problemas que hemos tenido ha sido el escaso tiempo que nos deja la enorme carga laboral. No hemos estado comunicando efectivamente, lo vamos a hacer más ahora.