FIP 2018: ocho claves para adquirir tu primer departamento

Una de las decisiones más importantes en la vida es comprar un inmueble. Allí se destinan los ahorros de todos nuestros años de trabajo, por lo que es vital evaluar minuciosamente su ubicación, servicios con los que cuenta, entre otros detalles. ¿Cuáles son las claves que debes considerar para que el sueño de la casa propia no se convierta en una pesadilla? Toma nota. También puedes visitar la Feria Inmobiliaria del Perú 2018, donde encontrarás muchos proyectos a tu medida.



1) Compra en planos. Comprar un departamento cuando está en planos –según Urbania– llega a ser 15% más económico y las cuotas iniciales pueden pagarse en partes. Además, tiene la ventaja de que se puede elegir en dónde se desea vivir: piso, vista interna o externa, etc.



2) Busca bien. El 50% de las compras de inmuebles son realizadas vía online, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). Eso significa que Internet se ha convertido en un gran aliado durante la búsqueda. Lo primero que debes verificar es el distrito del inmueble y si está cerca a colegios, parques, hospitales y centros comerciales. Una vez identificada la zona, agenda una visita al proyecto para conocer sus instalaciones.



3) Respaldo de un buen banco. Para evitar riesgos, un factor clave es que el proyecto tenga una alianza con una importante entidad financiera. Los bancos son los primeros en auditar a la inmobiliaria, pues comprometen su inversión y prestigio. Además, son ellos los que evaluarán el crédito hipotecario.



4) ¿Reúnes los requisitos? Para que el banco apruebe el crédito hipotecario se deberán presentar las últimas cuatro boletas de pago, el DNI, demostrar continuidad laboral, boletas de pago de utilidades y gratificaciones. También demostrar capacidad de endeudamiento. Lo ideal es que las deudas del interesado en comprar un inmueble no superen el 30% del sueldo mensual.



5) Cuota inicial. Una de las grandes dificultades para adquirir un inmueble es reunir el dinero de la cuota inicial. Hay inmobiliarias que apuestan por financiar parte de ella en alianza con el banco. Estas ofertas se suelen encontrar en ferias inmobiliarias.



6) FIP 2018. Una feria que promete ofertas, sorteos y descuentos es la Feria Inmobiliaria del Perú 2018, gestionada por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), que se realizará gratuitamente del 23 al 26 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.



7) La feria más importante. La FIP reúne a las principales asociaciones inmobiliarias y entidades financieras del país en coordinación con el Ministerio de Vivienda y el Fondo MIVIVIENDA. Se presentarán más de 20 mil unidades de vivienda valorizadas en S/ 10.374 millones. Los proyectos están ubicados en más de 20 distritos en Lima y Provincias.



8) Bonos irrepetibles. Habrá 17 proyectos con bono verde, uno de los atractivos del evento, que contará con tasas y bonos para que el comprador cuente con características ecoamigables para su vivienda, como ahorradores de agua, energía, materiales ecológicos, así como diseños arquitectónicos óptimos.



