Industria 4.0: “En el futuro, nuestra función será digitalizar los procesos”

El mundo está dejando de ser el de antes. Para finales del año pasado, la Universidad de Oxford estimaba que el 47% de los trabajos que hoy se desarrollan desaparecerían. Por la misma época, el Banco Mundial también señalaba que una nueva revolución laboral se encontraba en marcha, y afirmaba que 77% de los empleos de China ya sentían el impacto de la automatización. La empresa Siemens, presente en más de 190 países, es una de las que impulsa esta revolución tecnológica. Edwin Chávez, CEO de la firma en Perú, participó en un evento organizado por la Universidad Continental para hablar de este tema y fue tajante: el cambio es inminente.



-Cada vez que hablamos de automatización o la ‘Cuarta Revolución Industrial’ surge el temor por el futuro del capital humano, ¿se encuentra este en riesgo?

Siempre nos preguntamos si el hecho de que estemos automatizados o robotizados quiere decir que nos vamos a quedar sin empleo. Mi respuesta es que sí, porque resulta que cuando nosotros automatizamos un proceso es porque queremos evitarnos esa tarea repetitiva y hacerla mucho más exacta.



-Puede sonar a un cambio muy frío, ¿cómo involucra Siemens el factor humano en todo este cambio y en la creación de sus productos?

Si bien la digitalización implica el ecosistema de un mundo digital, ese mundo es y fue creado por humanos. Por lo tanto, a pesar de que esta se puede percibir como algo muy de ‘bits and bytes’, no nos olvidemos que detrás de eso está la mente humana creando todo esto. A futuro, nuestra función es digitalizar los procesos, crear estos robots para quitarnos de encima el peso de un trabajo aburrido, repetitivo, que posiblemente no tiene mucho valor. Nosotros tenemos que evolucionar como seres humanos al tener más tiempo para pensar, para sentir, para evaluar hacia dónde vamos.



-Alemania, cuna de Siemens, es uno de los países potencia en desarrollo tecnológico y mucho de esto se debe a la educación, ¿cuál es el reto de las universidades peruanas frente a esta transformación?

El reto de las nuevas generaciones y la educación es enseñar a ser mucho más creativos y comenzar a pensar en el futuro que queremos. No es que van a desaparecer los trabajos, van a evolucionar. Hace treinta años, el principio de un diseñador de apps no existía, ni siquiera se pensaba en una profesión así. Pensemos en los próximos cinco años, ¿cuántas nuevas profesiones existirán?, seguramente cientos. Las universidades tienen que tener la capacidad de ser más visionarias y comenzar a preparar a esos profesionales porque los cientos de trabajos que se perderán por los robots serán remplazados por otros que aún no existen.



-Si usted pudiera contratar hoy mismo a un egresado, ¿qué perfil tendría que tener?

Antes que nada, ser honesto; transparente, con valores éticos importantes; que sea responsable, innovador y que busque la excelencia. Luego una formación técnica y académica sólida, que esté acorde a los tiempos actuales. Y un tercer punto es la internacionalidad, porque hoy por hoy, el profesional tiene que tener movilidad, tiene que tener idiomas, tiene que ser una persona que no tenga miedo a enfrentar realidades en otras culturas.



-¿Un país como Perú está listo para ir hacia la era de la digitalización?

Ya se encuentra en ella, consciente o inconscientemente. Nos toca ver qué hace falta para reducir la brecha con los países más desarrollados. Primero, debemos crear conciencia social, espacios como este [el II Desayuno Empresarial de la Universidad Continental] en los que varias personas de distintos sectores conversemos sobre qué es la digitalización y la Industria 4.0. Me parece muy interesante que universidades como la Continental, estén entrando a este campo, promocionando este tipo de foros que permiten difundir las nuevas tendencias.



-Finalmente, ¿qué se necesita para reducir esa brecha que nos separa de los países que ya lideran la Industria 4.0?

Si analizáramos el potencial de nuestros celulares como herramienta y cuánto se podría obtener al estudiar esa unidad una hora al día, seguramente nos daríamos cuenta de que estamos usando solo el 2% de su capacidad. Eso extrapolémoslo a las industrias locales: tenemos plantas de fabricación que están completamente automatizadas, pero no se está sacando el máximo provecho. Si nosotros recogemos la información de los sensores que ya están instalados, podemos analizarla y tomar decisiones. El Perú ya se encuentra en la onda digital, y depende de nosotros reducir la distancia con los otros países. No del Estado, sino de nosotros como empresarios, fabricantes o estudiantes.