Facebook: grandes medios de comunicación rompen con la red social

Medios estadounidenses como The Financial Times y New York Media han abandonado Facebook, una de las fuentes de tráfico de lectoría más importantes en la actualidad. Y todo ello tras el escándalo de las noticias falsas en la red social.

Facebook empezó siendo un espacio que congregaba lectores, donde los límites de difusión eran imperceptibles. Algo que a luz de los presentes meses ha cambiado en la red social, la cual hoy se cuida de las famosas "fake news" (noticias falsas).

A ello se suma un algoritmo especial que hoy en día sume al usuario de Facebook en un círculo vicioso dictaminado por el tipo de contenidos a los que les regaló un "me gusta" en la red social. Todo ello define lo que el internauta verá en el 'news feed'.

Entre este cuidado especial y sus cambios de algoritmo, Facebook ha terminado de espantar a importantes medios de prensa como los ya mencionados. Ya que la compañía cataloga sus artículos promocionados como “anuncios políticos”.

Como se recuerda, a la luz del 'Rusiagate' y la filtración de datos de Cambridge Analytica, Facebook acaba de afinar sus normas ajustándose incluso al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) propuesto por la Unión Europea. Es ante estos escándalos que la red social etiquetará los avisos políticos, algo que ha terminado por alcanzar a los medios de comunicación que dejarán de promocionarse ahí.