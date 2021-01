5 de 9

EFE/EPA/BELGA

El protagonista de “An officer and a gentleman” figuraba, en el papel de Chico, en la plantilla de “The lords of Flatbush”, de 1974, junto a Sylverster Stallone. Pero, finalmente, el actor no apareció en la cinta. A diferencia de Fox, para Richard Gere los problemas de afinidad no eran con el director, sino con su compañero de reparto. (Foto: EFE/ Benoit Doppagne)