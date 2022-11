Una banderola con la imagen de un perro llamado Bubba llamó la atención de más de una persona durante el partido de la fase de grupos entre México y Argentina en el Mundial Qatar 2022, uno de los eventos deportivos que reúne a las mejores figuras del ambiente futbolístico. Muchos se preguntaron de quién se trata, es por ello que en esta nota te contaremos la historia de este fiel acompañante, además de otros detalles que debes conocer sobre el evento mundialista.

LA HISTORIA DE BUBBA, EL PERRO QUE ALENTÓ A ARGENTINA EN QATAR 2022

Todo nace a partir de una tierna historia que viene circulando en TikTok, en donde, quienes vieron los partidos de Argentina, se percataron que hay una banderola con la imagen de un perro llamado Bubba.

En el video de la explicación sobre la historia de Bubba se dice que la mascota llegó a la vida de un joven argentino llamado Fabricio el 28 de diciembre de 2004, cuando él tenía 16 años de edad y atravesaba un complejo cuadro de depresión y ansiedad que no le permitía ni siquiera salir a la calle.





Fue gracias a Bubba, quien “llegó por recomendación de un psicólogo”, que Fabricio empezó a salir ya que tenía que sacarlo a pasear.

“Al poco tiempo estaba genial de salud y pude superar mi problema”, destaca en la historia que se compartió en TikTok.

Sin embargo, como nada es eterno en esta vida, 13 años después, el 30 de octubre de 2017, Bubba falleció.

Faltaba tan solo un año para el Mundial Rusia 2018, al que Fabricio pudo asistir y entonces hizo la banderola con la imagen de su fiel amigo, Bubba.

“No sé bien por qué, todos hacían banderas de (Lionel) Messi o (Diego Armando) Maradona y yo hice la de Bubba. Con esa foto que me encanta y tengo tatuada”, recuerda su dueño.

Finalizado aquel mundial, quiso dejar atrás la bandera y así no estar atado al recuerdo del fiel Bubba, sin embargo, a medida que detallaba la historia de la bandera, mostraba imágenes de él y su perro, la gente le iba pidiendo que la siga llevando.

“Todos los que llevaban banderas me dijeron que no, que no la queme, que la siga llevando”, añade.

Hoy por hoy, la figura de Bubba ha destacado en el Mundial Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y de la disciplina futbolística.

“Ahora estoy en Qatar y tuve la posibilidad de conseguir un buen lugar para colgarla. Por suerte como no es de ningún club no me generó ningún problema. Y así me hice varios amigos. Esa es toda la historia”, indica.

SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL

La selección de fútbol de Argentina, es el equipo formado por jugadores profesionales que representa desde 1902 a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ente rector de ese deporte en América del Sur, y por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La selección de fútbol de Argentina disputó su primer partido internacional el 20 de julio de 1902, en Montevideo, contra Uruguay, donde ganaría por 6 a 0. Este es reconocido por FIFA, AFA y AUF como el primer partido oficial de ambas selecciones.

La selección de fútbol de Argentina, anteriormente en 1901, se disputó un partido amistoso en Uruguay, pero este no es considerado oficial por ninguna de las asociaciones debido a que fueron equipos de ambos países los que lo jugaron.

La selección de fútbol de Argentina es considerada como una de las grandes potencias del fútbol masculino internacional, siendo, a nivel de selecciones mayores, el país con más títulos oficiales ganados de la historia (21), y también con más subcampeonatos (21).

En total, la selección de fútbol de Argentina ganó 53 títulos internacionales oficiales sumando los conseguidos a nivel de selecciones principal, olímpica y de juveniles.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.

Qatar viene enfrentando problemas por parte diversas personalidades del mundo; y esto debido a que se viene denunciando que en el país árabe se vulneran varios derechos humanos, algo que no ha simpatizado a estrellas con gran acogida en redes sociales y que los ha motivado a hablar sobre esta situación, poniendo en el peor de los escenarios al país árabe.