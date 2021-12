¡Coldplay regresará al Perú! La banda británica se presentará en el Estadio Nacional el 20 de septiembre como parte de su nueva gira "Music of the Spheres" en su escala en Latinoamérica. En celebración, recordamos el primer concierto del cuarteto, conformado por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, en abril del 2016. (Foto: Dante Piaggio/El Comercio)