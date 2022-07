Una de las plataformas de streaming más populares en Argentina y el mundo, Netflix, estrenó en los primeros días de julio la segunda parte de la temporada 4 de Stranger Things y en las próximas semanas liberará Pasión de Gavilanes 2, El hombre gris, Full House, entre otros, por lo que es necesario conocer cuál es el precio de este servicio.

Cabe resaltar que, Netflix también aumentó las tarifas de su servicio en junio 2022, lo cual representa un 27%, y se verá reflejado en las próximas liquidaciones de los usuarios del servicio de streaming.

Asimismo, Netflix ya ha confirmado que se encuentra trabajando en un nuevo plan que incluirá anuncios, pero costará menos, pues el gigante del streaming quiere atraer a más público y probará esta posible solución a la caída en sus números.

CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN ARGENTINA

El servicio de Netflix ofrece tres servicios: básico, estándar y premium. Cada plan varía en cuanto a cantidad de dispositivos donde se podrá ver el contenido, siendo 1 el mínimo y 4 el máximo.

Plan básico de Netflix: $ 429 (no incluyen los impuestos correspondientes).

$ 429 (no incluyen los impuestos correspondientes). Plan estándar: $ 799 (no incluyen los impuestos correspondientes).

$ 799 (no incluyen los impuestos correspondientes). Plan premium: $ 1.199, (no incluyen los impuestos correspondientes).

A las cifras mencionadas habrá que sumarles los siguientes impuestos: el 21% del IVA, el 35% del País y el 8% de las Ganancias. Así, los precios finales quedan en $ 703,56 para el plan básico, $ 1310,36 el estándar y $ 1966,36 el premium.

¿QUÉ VER EN NETFLIX?

BETTER CALL SAUL

Una de las series más populares en la plataforma de Netflix es Better Call Saul, producción spin off de Breaking Bad que sucede años antes de la historia protagonizada por Bryan Cranston (Walter White) y Aaron Paul (Jesse Pinkman). En Better Call Saul se cuenta la historia de Jimmy McGill (Bob Odenkirk), un ex estafador devenido en abogado y en cómo este se convierte en Saul Goodman, uno de los personajes principales de Breaking Bad. La serie tiene 6 temporadas.

ANATOMÍA DE UN ESCÁNDALO

Anatomía de un escándalo es una miniserie de 6 capítulos que se posicionó entre las producciones más vistas por los usuarios de Argentina y llegó al top 10 en 78 países. La miniserie está basada en el best seller de la periodista Sarah Vaughan y cuenta la historia del político James Whitehouse, quien ocupa un cargo de alto rango en el parlamento inglés y es acusado de abuso por una mujer con la que tuvo un affair.

EL ABOGADO DE LINCOLN

Es una de las series que Netflix estrenó en 2020 y llegó a posicionarse entre las 10 producciones más vistas por los usuarios de Argentina. La serie de 10 capítulo está basada en la novela The Brass Vedict de Michael Connelly. La historia se centra en Mickey Haller (Manuel García Rulfo), un abogado idealista que tiene su propio bufete “en la parte trasera de su Lincoln Town Car”, señala la sinopsis de Netflix.