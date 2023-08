La popularidad ganada entorno a sus apellidos y la mediática, pero tormentosa relación que tuvo con ‘Youna’, propició que Magaly Medina la considerara para integrar “La Casa de Magaly” luego de 12 años. Samahara Lobatón Klug llegó al hogar que la cobijará por varias semanas, y donde convivirá con otros personajes famosos de ‘Chollywood’ teniendo en cuenta una curiosa condición convertida en claúsula para salvaguardar la integridad del resto de habitantes. Te contamos de cuál se trata, en qué consiste y porqué fue estipulada para la hija de Abel y Melissa.

“LA CASA DE MAGALY”: ¿CUÁL FUE LA CURIOSA CONDICIÓN QUE LE PUSO MAGALY MEDINA A SAMAHARA LOBATÓN PARA INGRESAR A SU REALITY DE CONVIVENCIA?

El 15 de agosto de 2023, retornó oficialmente “La Casa de Magaly” a las pantallas de la televisión peruana para encender al público con cada una de las historias que contarán sus habitantes, entre los cuales destacan Samahara Lobatón, la hija de los afamados Abel y Melissa, y quien luego de un tormentoso romance con ‘Youna’ parece haber encontrado el amor nuevamente gracias a Bryan Torres.

La convivencia en el reality que propone Magaly Medina no era emitido desde 2010, y ahora más de una década después presenta a figuras del espectáculo de diversos rubros como por ejemplo el estilismo, la música, y hasta exporristas.

Tras el rompimiento de su relación con ‘Youna’, Samahara Lobatón fue invitada a participar en esta edición de “La Casa de Magaly” luego de haber protagonizado cruces verbales, dimes y diretes, y también en el recuerdo de aquel episodio de violencia que la condujo a la comisaría junto al padre de su hija hace algunos años.

Durante la presentación del capítulo de estreno del reality de convivencia transmitido por ATV, Magaly dijo en principio en su programa “Magaly TV La Firme”, y con respecto a la escogencia de los participantes, que la selección de los participantes se llevó a cabo “por diferentes razones, pero ellos son los que ahora convivirán y los que nos van a dar confesiones de las más inusitadas”.

Samahara Lobatón fue presentada como habitante oficial de “La Casa de Magaly” a través de un pequeño extracto de video donde la describen y un ‘urraco’ se encarga de ir contando las razones de su ingreso al programa de telerrealidad, y además los detalles acerca de la claúsula interpuesta como exigencia para que participe y no hayan inconvenientes.

“Su ingreso tiene una cláusula, no traer objetos punzocortantes ni acercarse a la cocina por nada, ya se imaginarán porqué”, se oye en la presentación de la hija de Abel Lobatón y Melissa Klug, destacando que el motivo principal para que haya sido elegida radica en que “desde que tuvo la pelea con ‘Youna’ demostró que es una digna integrante de esta casa, ella es nuestro “carrito recontra chocón” que no se mide y no se chupa ante nada ni nadie”.

Cabe resaltar, que entre el 2020 y 2021, Samahara y el padre de su hija vivieron peligrosos momentos mientras convivían, llegando a ser detenidos por agresión mutua protagonizada por un cuchillo.

¿QUÉ HECHO VINCULADO A UN OBJETO PUNZOCORTANTE PROTAGONIZÓ SAMAHARA LOBATÓN ANTES DE SU INGRESO A “LA CASA DE MAGALY”?

Era diciembre de 2020, y luego de haber celebrado la Navidad, cuando la comisaría de La Perla recibió a Samahara Lobatón y ‘Youna’ tras protagonizar un caso de violencia con denuncia de por medio.

La hija de Abel y Melissa Klug denunció a su pareja de aquel entonces por una agresión ocurrida luego de una fuerte discusión por decidir si le rapaban o no el cabello a su hija recién nacida.

Lamentablemente, y gracias al parte policial, se supo que Samahara Lobatón intentó defenderse y apuñaló a su novio en el hombro con un cuchillo, aunque meses después ella terminaría negándolo, y afirmando también que el real motivo de la pelea no tuvo que ver con el corte de pelo de Xianna.

HORA, CANAL, TRANSMISIÓN Y PARTICIPANTES DE “LA CASA DE MAGALY”

Once extrovertidos, polémicos e irreverentes personajes de la farándula peruana pondrán de vuelta y media a la afamada “Casa de Magaly” que vuelve a ATV luego de 12 años.

El martes 15/08 inició el reality de convivencia y telerrealidad protagonizado por Andrés Hurtado, Patricio Suárez-Vértiz, Samahara Lobatón, La Uchulú, Fiorella Retiz, Gabriela Serpa, Alfredo Benavides, Carlos Cacho, Shirley Cherres, Vanessa López y Renzo Spraggon, y desde aquel día todos los lunes a viernes siguientes puedes engancharte a la señal de canal 9 y sintonizar todas las incidencias de lo que ocurra las 24 horas del día.

Con vigilancia permanente de más de 60 cámaras, “La Casa de Magaly” que cuenta con 11 disparatados y peculiares concursantes, es emitida por ATV y todas las plataformas digitales del programa y de la propia Magaly Medina los primeros 5 días a la semana a partir de las 9.45 de la noche.