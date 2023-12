Esta es la primera selección eliminada a tres años del Mundial 2026

El Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, tendrá 48 selecciones clasificadas y se jugarán 104 partidos, más que en ediciones anteriores. No obstante, existe una selección que fue la primera eliminada previo a que empiece la competencia más importante del mundo.

¿CUÁL ES LA PRIMERA SELECCIÓN ELIMINADA ANTES DEL MUNDIAL 2026?

La primera selección que se despidió antes de que empiece el Mundial de Norteamérica fue Guam, que salió derrotado por 3-1 en el global ante Singapur en la primera ronda de las fases clasificatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) por lo que le quitó todas las chances de participar en el máximo torneo del balompié.

Esta selección asiática, que se encuentra en el puesto 201 del ranking FIFA, forma parte de una isla de Estados Unidos en Micronesia. Como se sabe, hasta el momento no han podido clasificarse para la Copa Asiática, ni a ningún Mundial, y en los Juegos del Pacífico su mayor logró fue obtener una victoria y un empate, sin poder pasar la primera ronda.

¿QUÉ OTRAS SELECCIONES SE QUEDARON SIN MUNDIAL 2026?

Por ahora, hay otros países que no han tenido chance de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Tras quedar fuera Guam, se suman a la lista Mongolia (perdieron por un global de 2-0 ante Afganistán), Camboya (1-0 abajo en el acumulado ante Pakistán), Sri Lanka (1-4 ante Yemén), Timor Oriental (0-7 ante Taiwán), Macao (1-5 vs. Myanmar), Islas Maldivas (1-2 contra Bangladesh), Laos (1-2 vs. Nepal), Bután (2-4 ante Hong Kong) y Brunei (duro 0-12 contra Indonesia), todos pertenecen a la AFC.

Es importante mencionar que la siguiente competencia de la FIFA tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México; además, contará con 48 selecciones clasificadas y se jugarán 104 partidos, 40 más que en el formato anterior, y la duración será de 40 días, entre el 8 de junio y el 19 de julio.

¿CUÁNTAS SELECCIONES CLASIFICAN AL MUNDIAL 2026?

Son un total de 48 equipos a nivel mundial que son los que tienen la oportunidad de clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.