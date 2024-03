Paolo Guerrero es uno de los delantero más experimentados y de mayor jerarquía que tiene en este momento el fútbol peruano. Y, tras haber tenido un paso exitoso por el LDU de Quito, el futbolista debutó el último fin de semana en el fútbol peruano con la camiseta de César Vallejo. Pese a sus 40 años de edad, el goleador marcó uno de los tantos en el empate 2-2 ante Cusco FC. ¿Pero cuáles son los cuidados que tiene para mantenerse en forma?

Estos son los cuidados que tiene Paolo Guerrero para seguir jugando al fútbol a los 40 años de edad

En una entrevista para L1 Radio, Guerrero expresó su sentir en esta etapa de su carrera futbolística. “Tengo 40 años, sé que me queda poco en el fútbol y trataré de aprovecharlo y asimilarlo al máximo”, dijo el capitán de la selección peruana.

Asimismo, tras ser consultado sobre cuál es su secreto para mantenerse en forma, el exCorinthians dijo lo siguiente: “No tengo vicios, gracias a Dios, mi vida y pasión es el fútbol. Quiero sentirme ligero, trato de no excederme en las comidas. Todos los equipos siempre cuentan con un nutricionista, pero el que se tiene que cuidar es uno mismo”.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre enfrentar a Universitario?

El delantero señaló que el partido ante Universitario, a jugarse el próximo 29 de marzo, será especial por ser hincha de Alianza Lima. “Ante Universitario lo voy a ver como un clásico. He jugado en divisiones menores y me fue bien contra Universitario. En Alianza teníamos un buen equipo aparte de Jefferson y por suerte nos fue muy bien”.

El explosivo reclamo de Paolo Guerrero contra el árbitro en su debut con César Vallejo

En su debut con César Vallejo en la Liga 1, Paolo Guerrero lanzó un enérgico reclamo contra el árbitro Christian Santos Zegarra.

Tras el encuentro contra Cusco FC, Guerrero se quejó directamente del arbitraje, argumentando que fueron perjudicados por decisiones injustas. Mencionó incidentes como un codazo no sancionado que resultó en un gol en contra y otras faltas no revisadas por el VAR.

Guerrero expresó su indignación por la falta de imparcialidad del árbitro y pidió a la Federación Peruana de Fútbol que tome medidas al respecto.

Afirmó que estas acciones son un retroceso para el fútbol peruano y que el juego limpio se ve afectado cuando los jugadores rivalizan con tácticas agresivas en lugar de centrarse en el juego.

“Un poco indignado con el arbitraje, este equipo salió a pegar desde el primer minuto, me metieron un codazo y fue gol de ellos, luego me pisan y no revisa el VAR, esta última jugada va a revisar el VAR, a Jairo Vélez le meten un codazo, le dejan un moretón, se le hincha el ojo y el árbitro no lo expulsa, le saca solamente amarilla, ¿Entonces de qué estamos hablando? Yo ya no entiendo el procedimiento de estos árbitros”, dijo el exBayern Múnich.

Luego, el experimentado delantero agregó: “Si van a golpear todo el partido, perfecto, entonces no nos saquen amarillas, si van a ser parciales, saquen roja a ellos y a nosotros también. Muy molesto porque primera vez que juego en el fútbol peruano y pasan estas cosas”.

