Universitario de Deportes se consagró campeón de la Liga 1 Betsson 2023 tras vencer a Alianza Lima en el segundo partido de la final del torneo. Este cotejo se desarrolló en el estadio Alejandro Villanueva y terminó 2-0 a favor de los merengues, con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

Si bien la mayoría de los cámaras se enfocaron en las celebraciones de los ‘cremas’, los reflectores también se pusieron sobre algunos jugadores que sorprendían por sus declaraciones. Tal es el caso del arquero José Carvallo, quien durante los festejos en Matute confirmó su salida del cuadro ‘merengue’.

“Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”, expresó el guardameta de 37 años, sorprendiendo a los hinchas merengues.

Sin embargo, la postura del golero no sería definitiva, puesto que días después de sus declaraciones, el administrador temporal de Universitario, Jean Ferrari, indicó que la salida de Carvallo no está confirmada y que podría continuar con el plantel en la temporada 2024.

¿QUÉ DIJO JEAN FERRARI SOBRE LA CONTINUIDAD DE JOSÉ CARVALLO EN UNIVERSITARIO?

El administrador de la institución de Ate, Jean Ferrari, señaló que actualmente el equipo se encuentra negociando la renovación del portero. “Estamos conversando con (José) Carvallo, no está cerrado que se vaya”, manifestó en una entrevista con ‘Tiempo Crema’, programa de Nativa.

Además de Carvallo, el dirigente deportivo indicó que actualmente se están enfocando en varias renovaciones, como es el caso de Rodrigo Ureña, Williams Riveros, Marco Saravia, Matías Di Benedetto, Luis Urruti, Andy Polo y José Rivera. Según comentó Ferrari, estos futbolista serían fundamentales para el proyecto del próximo año.

¿QUÉ DIJO JEAN FERRARI SOBRE EL INTERÉS DE UNIVERSITARIO POR YOSHIMAR YOTÚN?

El también exfutbolista aprovechó la entrevista con ‘Tiempo Crema’ para hablar sobre el interés de la “U” por Yoshimar Yotún, actual futbolista de Sporting Cristal. “Lo de Yotún ha sido un tema que yo he querido hacerlo abierto porque me parece que no hay nada que esconder porque se trata de un jugador de categoría”, dijo.

En este sentido, indicó que el combinado estudiantil se encuentra en conversaciones con el mediocampista nacional. “No hay nada que esconder como un jugador de la categoría de Yotún, ya empezamos conversaciones con su representante”, sentenció.

Además, se refirió a las declaraciones del presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, quien mencionó que no está en los planes negociar por Yotún y remarcó que tiene contrato vigente. “Si en el contrato de Yotún dice que hay un tipo de cláusula y el jugador tiene la intención de venir a la U, en realidad lo que diga Joel Raffo al final va a quedar a un costadito”, sentenció.

¿CÓMO CELEBRÓ JEAN FERRARI EL NUEVO TÍTULO DE UNIVERSITARIO EN SUS REDES SOCIALES?

Tras la obtención de la estrella 27 de Universitario de Deportes, Jean Ferrari expresó en su cuenta de X (antes Twitter) que tuvo una operación exitosa y destacó el nuevo título del equipo. “Gracias Dios por todo, mi operación salió muy bien y este título (27) es gracias al esfuerzo de todos”, señaló el profesional.

Sin embargo, una hora después de la publicación y en medio de las celebraciones, el administrador resaltó que no se ha olvidado de Gremco, compañía a quien la “U” mantiene una enorme deuda y a quien Ferrari considera que ha hecho mucho daño al equipo. “Hey gremco no crean que me he olvidado de ustedes, tanto daño le han hecho a la U, pronto se les devolverá”, sostuvo.