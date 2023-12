Hace cinco años, la selección peruana se preparaba para participar en la Copa del Mundo de Rusia 2018, un certamen en el que volvía a aparecer luego de 36 años. En aquel entonces, el volante Sergio Peña había sido considerado en la lista final de convocados para disputar la competencia mundial, pero una decisión de último momento lo dejó fuera de la nómina oficial.

En una entrevista para el programa digital “La Lengua” de Jesús Alzamora, el actual jugador del Malmö FF de Suecia habló sobre esa experiencia previa al Mundial, revelando cómo fue la conversación que sostuvo con Ricardo Gareca, el exentrenador de Perú.

¿CÓMO LE COMUNICÓ RICARDO GARECA A SERGIO PEÑA QUE SALDRÍA DE LA LISTA DE CONVOCADOS?

Previo a la Copa Mundial de Rusia 2018, Paolo Guerrero recibió la aprobación del TAS para disputar el certamen con la selección peruana, pero para que el ‘Depredador’ se integre al equipo, se tuvo que sacrificar a uno de los jugadores que ya había sido convocado oficialmente. En este caso, el perjudicado fue Sergio Peña, quien curiosamente es sobrino del capitán de la ‘Bicolor’.

Según reveló el futbolista en el programa de Alzamora, la noticia significó un duro golpe en su vida, debido a que fue algo inesperado. “No sé si fue justo o no, pero me lo esperaba. Fue un baldazo de agua fría. No me veía de ninguna forma fuera de la lista. Fue un momento bastante duro. Sentía que no era yo quien iba salir y terminé siendo yo”, expresó el volante.

Asimismo, Peña reveló que el propio Ricardo Gareca fue el encargado de comunicarle al joven mediocampista que tenía que retirarse de la concentración, un acto que valoró a pesar de que le dolió la decisión. “De todo este momento lo que más valoré fue que fue él quien me lo dijo. No lo hizo en un lugar público, tampoco en una charla grupal. Fue a mi habitación, tocó la puerta, se sentó y me lo comunicó”, contó.

A pesar de que comprendió la decisión, el popular ‘Peñita’ no evitó molestarse con Gareca y tampoco quiso escuchar las razones de su desconvocatoria. Ofuscado por la noticia, Peña reveló que simplemente atinó a pedirle al ‘Tigre’ que se retire y lo deje solo en su habitación.

“Apenas entró, le dije: ‘Ya sé a lo que has venido’. Me dijo: ‘Mira, no cuento contigo por tal y tal motivo’. Yo le respondí que no me dé más explicaciones. ‘Simplemente no cuentas conmigo y listo’. Me preguntó si estaba enfadado y le dije: ‘Lo único que quiero ahora es que me dejes solo y te vayas’”, contó Peña.

A pesar de todo, el futbolista no le guardó rencor al entrenador. Luego de tal fatídica charla, ambos recién se volverían a ver cuando Peña fue convocado nuevamente a la selección peruana tres meses después del final del Mundial de 2018, según recuerda Infobae.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE PEÑA SOBRE LAS COMPARACIONES ENTRE REYNOSO Y GARECA?

Sergio Peña manifestó que Reynoso es un entrenador bastante frontal y muy distinto a Gareca. Respecto a las críticas que vivió el proceso del ‘Cabezón’ durante su paso por la selección peruana, el volante opinó lo siguiente: “Lo que la gente quiere es que se repita lo que hizo Gareca, pero no todo el mundo o todo entrenador lo va a lograr. (...) Para cualquier entrenador que venga va a ser complicado porque la valla está bien alta”, comentó.