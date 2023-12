Yoshimar Yotún fue uno de los máximos referentes de Sporting Cristal en la última temporada debido a su rendimiento regular, razón por la cual ha despertado el interés de otros clubes a nivel nacional. En esta línea, se ha especulado mucho sobre una posible llegada del popular ‘Yoshi’ a Universitario de Deportes para la temporada 2024 de la Liga 1, donde los ‘cremas’ celebrarán el centenario del club.

El interés del equipo estudiantil por el volante de la selección peruana es público, puesto que la dirigencia de la “U” se encuentra haciendo todo lo posible para hacer realidad el fichaje del futbolista. Sin embargo, la operación sería complicada debido a que el futbolista tiene contrato vigente con los ‘cerveceros’ hasta finales del año 2024.

Todo este panorama hace que las especulaciones aumenten cada día, especialmente en redes sociales, donde los hinchas de Universitario y Cristal pelean respecto al futuro del jugador. Incluso algunas figuras del ámbito futbolístico se animaron a opinar al respecto, como Miguel Rebosio, quien reveló que el mismo Yotún le respondió que está dubitativo sobre la oferta ya que piensa que “hay algo importante ahí”.

No obstante, el exarquero de Sporting Cristal, Erick Delgado, brindó un fuerte comentario sobre el destino de “Yoshi” para la próxima temporada, lo que daría tranquilidad a los hinchas ‘rimences’.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE YOTÚN SEA REFUERZO DE LA “U” PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA?

Durante la emisión digital del programa ‘Erick y Gonzalo’, Erick Delgado manifestó su opinión sobre los rumores entre Yotún y la “U”, y expresó tajantemente que el popular “Yoshi” se quedará en el equipo del Rímac.

Todo empezó cuando un usuario dejó un comentario al programa digital señalando que tiene un amigo que tiene fe que Yoshimar irá a Universitario. Ante ello, periodista deportivo Gonzalo Núñez exclamó lo siguiente: “No va a ir a la U, yo creo que no va a ir, pero el tema está vigente”.

En este momento fue cuando Delgado tomó la palabra y señaló contundentemente que su excompañero en Cristal no llegará al conjunto ‘crema’ y pidió que se acabe con los rumores sobre el tema. “Te dije o no. Qué te dije hace dos días. Yo hablé con él y no va a ir. Es jugador de Cristal y se acabó la payasada. Dejen de estar vendiendo humo”, aseguró el exguardameta.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ EL FUTURO DE YOSHIMAR YOTÚN?

A pesar de que Universitario le habría ofrecido una importante contrato de 3 años, con opción a que se prolongue un año más, y uno de los mejores sueldos de la Liga 1, aún no recibe una respuesta de Yoshimar Yotún. Además, el mediocampista estaría en constantes reuniones con los dirigentes rimenses con el propósito de que se puedan acercar a la oferta ‘crema’, según informa Infobae.

En la Floria esperan dar por terminado este tema lo más pronto posible para empezar a ocuparse de otros, puesto que ya empezaron con el ‘Plan 2024′ y planean iniciar la pretemporada desde la quincena del mes de diciembre con el plantel ya definido. En tienda ‘crema’ también quieren concretar el pase de Yotún lo más pronto posible, ya que el inicio de los entrenamientos correspondientes a la pretemporada está programado para el 20 de diciembre.

Por otra parte, Alianza Lima también mostró interés por ‘Yoshi’, pero quedó descartado porque su oferta no igualaba a la del equipo liderado por Jean Ferrari.