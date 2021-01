7 de 8

La ex miss Ucayali es muy fiel a sus costumbres por lo que no duda en compartir algunas festividades en sus redes sociales. La fiesta de San Juan, por ejemplo, es una de ellas, sin embargo, debido a la cuarentena no ha podido celebrarla como se debe. Vale resaltar que, esta actividad consiste en que hombres y mujeres acudan al río para realizarse un baño de purificación. (Foto: Yoko Chong/Instagram)