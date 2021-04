8 de 10

Otro clásico de la ciencia ficción. "Planet of the Apes" ("El planeta de los simios") es recordado por su chocante final más de seis décadas después de su salida en 1968, creando una franquicia que tuvo cuatro secuelas. La franquicia ha tenido al menos dos reboots, un remake en 2001 por Tim Burton que no fue tan bien recibido y una trilogía de precuelas entre 2011 y 2017 que fueron aclamadas por la crítica. (Foto: 20th Century Fox)