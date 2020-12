Este 2021 será un año de altas y bajas para las personas del signo Cáncer y a pesar de esto, contarás con las energías suficientes para lograr todos tus objetivos. Este nuevo año tendrás la oportunidad de empezar de nuevo, conseguir una mayor independencia y ser mucho más feliz.

Tomarás riesgos y aceptarás ese puesto de trabajo que tanto aspiras. De hecho, al inicio sentirás que no estás progresando, pero con el tiempo verás todo lo que haz alcanzado y a pesar que algunas personas tratan de cuestionarte y causar problemas, te mantendrás concentrado.

Afortunadamente, la suerte y la destreza te permitirán redescubrir el equilibrio y dar consistencia a tus planes. Aparte de algunos malentendidos y argumentos, este año será favorable para tus relaciones, sean románticas, familiares o de amistad.

Para saber más sobre las predicciones en salud, dinero y amor para este 2021, El Comercio conversó con la vidente Carmen Briceño, quien nos dio más alcances sobre lo que puede esperar para tu signo, así que presta atención y toma nota de las indicaciones de la especialista para iniciar un nuevo año cargado de energías positivas.

HORÓSCOPO 2021 PARA CÁNCER (21 DE JUNIO HASTA EL 22 DE JULIO)

Signo Cardinal de Agua, regente: la Luna.

Palabra clave: La Aceptación.

Este 2021 será un año de muchos esfuerzos y sacrificios para poder lograr todo aquello que no haz alcanzado hasta ahora. Poder independizarte, terminar tus estudios o cualquier otra actividad productiva para ti. La lucha por la vida, el valorar los pequeños detalles, el aislamiento, el aprendizaje forzoso, el pesimismo y las pruebas dolorosas son algunas cosas que has vivido durante el año 2020 y por todo esto has aprendido a adaptarte a los cambios y a afrontar las cosas de diferente manera. Razón por la cual este 2021 será un año de muchas victorias.

SALUD

Tendrás molestias y dificultades físicas que te restaran tiempo. Deberás hacer deporte y comer más sano.

DINERO

Durante los primeros meses del año, los proyectos estarán un poco estancados y con retrasos. Deberás realizar diferentes estrategias para salir a flote nuevamente. Exígete y ten más disciplina para alcanzar tus logros. Pueden presentarse oportunidades que parezcan favorables pero el resultado puede no ser lo que se espera.

AMOR

Habrá una tendencia al aislamiento especialmente en las relaciones y en la apertura social. Compenétrate más con tu pareja y conversen sobre sus sueños del mañana. Hay que trabajar en unión y objetivos comunes.

Las parejas se sentirán absorbidas por las diferentes obligaciones en lo laboral y tendrán que hacer un alto para fortalecer la relación. No aceptes que otros te quiten lo que consideras tuyo.

Los solteros tendrán un nuevo amor, pero depende de cómo vayan las cosas será pasajero o con planes de futuro. Nuevas fuerzas para hacer y lograr lo que quieres.

