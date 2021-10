El Ingreso Solidario continúa siendo la mayor alternativa de apoyo económico para las familias con más necesidades afectadas por la pandemia en Colombia . El programa continuará en vigencia ya que se amplió su extensión y pasará de 3 millones a 4,1 millones de hogares desde marzo y abril del 2022. Aún los beneficiarios tienen dudas respecto a la fecha de pago y los montos exactos que recibirán por demoras en la entrega.

CÓMO CONSULTAR SI SOY BENEFICIARIO DE INGRESO SOLIDARIO

Aquí te contamos de manera sencilla y practica lo que debes hacer para saber si eres uno de los beneficiarios del subsidio que otorga el gobierno. Lo sigue los siguientes pasos:

Ve a la siguiente dirección https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ Haz clic en la pestaña “Consulta giros y beneficiarios en proceso”. Selecciona tu tipo de documento. Ingresa el número de documento. Escribe tu primer nombre. Escribe tu primer apellido. Coloca la fecha de expedición de tu documento. Activa la casilla de verificación. Clic en el botón “Consultar” y listo.

CUÁLES SON LOS MONTOS DEL GIRO 18 Y 19 DEL INGRESO SOLIDARIO

El monto que entrega el gobierno de Colombia a las familias vulnerables a través de Ingreso Solidario es de $160.000 mensuales por hogar. Los beneficiarios adscritos al programa social recibirán un total de $320.000 correspondientes a los pagos de los meses de septiembre y octubre, pero debido a los retrasos en la entrega del subsidio, el DPS anunció que se dará el apoyo antes de finalizar el mes de octubre.

CÓMO SABER SI TENGO LOS GIROS 18 Y 19 EN MOVII Y DAVIPLATA

Para consultar si me realizaron los giros 18 7 19 del Ingreso Solidario en Colombia en MOVii y DaviPlata, debes ingresar a la tienda de aplicaciones de tu celular para descargar MOVii y registrar tu número de celular. Luego te llegará un SMS a tu teléfono que te servirá como el código de seguridad. Finalmente escoge tu tipo de documento y tome una fotografía al código de barras de su cédula.

PORQUE NO HAN PAGADO EL INGRESO SOLIDARIO

La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, señaló que los beneficiarios recibirían durante la tercera semana de octubre los dos pagos acumulados (320.000 pesos), que estarían llegando el 18 y 19 de este mes. Sin embargo, ante unos retrasos para entregar los subsidios, garantizó que la entidad trabaja para realizar los pagos de Ingreso Solidario antes de que finalice octubre.

“A nuestros beneficiarios de #IngresoSolidario les informamos que seguimos trabajando para realizar la entrega de los pagos 18 y 19, antes de finalizar el mes de octubre. Esta etapa de transición nos ha tomado un poco más del tiempo estimado, pero sus pagos están garantizados”, posteó en su cuenta oficial de Twitter el último viernes.

QUÉ PASA SI NO RETIRO EL DINERO

Si los beneficiarios de Ingreso Solidario no lograron cobrar el subsidio por algún inconveniente, el monto total se acumula. Sin embargo, no podrá realizar el retiro del subsidio si se acumulan tres entregas seguidas ya que automáticamente queda suspendido del programa y no recibirá los $160.000 mensuales. Para cualquier duda o consulta adicional puede escribir al correo ingresosolidario@prosperidadsocial.gov.co o comunicarse a los números 018000951100 (Línea Nacional) o (57+1)5954410 (Línea Bogotá).

EN QUÉ BANCOS SE PUEDE COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO

Si usted es beneficiario del Ingreso Solidario de Colombia recibirá el giro de $160.000 mensuales por hogar en las siguientes entidades financieras: