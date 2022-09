¿Juan Vargas como comentarista deportivo? Qué dijo al respecto el ex jugador de Universitario

Juan Manuel Vargas desde hace unos años se retiró del fútbol profesional y a la vez se alejó por completo de las cámaras de televisión. Tras varios años de carrera futbolistica en el exterior, el ‘Loco’ regresó a Universitario de Deportes en el 2017, aunque tomó la decisión de dejar el club al final de la siguiente temporada.

Por otro lado, el ‘Loco’ Vargas podría incursionar en una nueva faceta relacionada con la televisión, ya que así lo afirmó durante una entrevista en el programa de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

¿QUÉ DIJO JUAN VARGAS SOBRE INCURSIONAR EN LA TELEVISIÓN?

En el programa del ‘Cuto’ Guadalupe que se trasmite a través de YouTube, Vargas afirmó que todavía no está nada dicho sobre ingresar a la televisión. “Todavía no hay nada concreto, pero hay un 90% de que pueda salir un proyecto importante. Me llamaron para conducir un programa de deportes y estar en varios programas, pero nunca me llamó la atención”, señaló.

“Después me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es nada de fútbol. Es más un tema de ‘chacota’, así de conversación y que fluya todo. Ahorita está en un 90% y esperemos que en los próximos días o el próximo mes se concrete”, dijo el exfutbolista nacional.

¿CUÁLES FUERON LOS EQUIPOS DE FÚTBOL EN QUE JUGÓ JUAN VARGAS?

Juan Manuel Vargas inició en el fútbol profesional en Universitario de Deportes en el 2002. Luego, fue vendido al Colón de Santa Fe de Argentina. Ya en la temporada 2008-2009, pudo fichar por el Catania de la Serie A de Italia. Tras sus buenas actuaciones, la Fiorentina compró al exdefensor nacional.

Asimismo, el ‘Loco’ Vargas vistió las camisetas de Genova y del Real Betis de España. Finalmente en el 2017, volvió al cuadro crema, en el que estuvo hasta el final de la siguiente temporada la cual puso fin a su carrera futbolistica.

¿JUAN VARGAS FUE VISTO EN LA SELVA JUGANDO UNA PICHANGA?

El exfutbolista de la selección peruana, Juan Manuel “El Loco” Vargas fue captado hace unas semanas jugando una pichanga en la selva peruana. Sin embargo, lo que llamó la atención del exjugador es que está fuera de físico. Las imágenes que fueron difundidas por “Amor y Fuego” fueron compartidas en las redes sociales.

Según el programa de espectáculo, las imágenes fueron captadas en el distrito de ‘La Peca’ y hasta habría cambiado su voz. De acuerdo a las imágenes, atrás habrían quedado los años en las que Juan Manuel ‘El loco’ Vargas lucía una figura envidiable producto del ejercicio y el fútbol.

Todo parece indicar que Juan Manuel Vargas habría sido llamado para apadrinar un partido en la selva peruana, caso contrario que pasaba años atrás en las que jugaba en grandes equipos de fútbol en el extranjero y hacía noticia por sus goles.