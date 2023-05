En México, el “Hoy no circula” es un programa urbano que restringe la circulación de algunos vehículos. Este tiene como objetivo controlar y bajar los niveles de contaminación que existen en la zona. Asimismo, se da en la totalidad de las Delegaciones de la Ciudad de México, más 18 de 125 municipios del Estado de México.

¿QUÉ AUTOS NO CIRCULAN HOY, MARTES 16 DE MAYO?

Según el programa Hoy no circula de HOY, martes 16 de mayo del 2023, corresponde que se apliquen las restricciones en los vehículos que sus placas finalizan en 7 y 8 con holograma 1, 2 y engomado rosa. El horario de Hoy No Circula es desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en la zona metropolitana del Valle de México.

Recuerda que esta norma aplica en estados como ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tiaxcala y Querétaro.

Así queda el Hoy no Circula, HOY, 16 de mayo 2023 en la ZMVM. (Foto: @CAMegalopolis).

¿DÓNDE RIGE EL “HOY NO CIRCULA” EN MÉXICO?

Los municipios de Ciudad de México que tendrán que continuar con las normas de restricción vehicular son: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Cuautitlán, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tlalneplantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

A su vez, en el Estado de México, se encuentran estos municipios: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, M. Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿QUÉ VEHÍCULOS PUEDEN CIRCULAR HOY?

Los carros que no tienen engomado celeste y que cuenten con holograma 0 y doble cero, eléctricos e híbridos no aplican en la restricción. Además, también quedan exentos del programa:

Automóviles con engomado de circulación doble cero

Automóviles eléctricos e híbridos

Servicios fúnebres

Transporte público

Automóviles con placas de discapacidad

Automóviles con engomado de circulación cero

Vehículos de emergencias

Vehículos de seguridad pública y protección civil

Transporte de perecederos

¿CUÁLES SON LAS INFRACCIONES QUE TIENES QUE EVITAR?

No contar con seguro obligatorio de daños: la multa es de de 20 a 40 UMA’s, es decir entre 2 mil 74 pesos a 4 mil 149 pesos.

Invadir el paso peatonal: la multa es de 10 hasta 80 UMA’s, lo que equivale de 1 mil 374 pesos hasta 8 mil 299 pesos.

Agredir verbal o físicamente a un agente de tránsito: 20 a 30 veces la UMA, lo que es igual a 2 mil 74.8 pesos y hasta 3 mil 112 pesos.

Utilizar el claxon sin razón alguna: la multa es de 5 a 10 UMA’s, es decir entre 518.7 a mil 37 pesos.

No utilizar la direccional: la multa es de 10 veces la UMA, lo que equivale entre 518.7 a mil 37 pesos.

No permitir o impedir la circulación a vehículos de emergencia: la multa es de 10 a 20 veces la UMA, lo que significa entre mil 37 a 2 mil 74.8 pesos.

No respetar los límites de velocidad: la multa es de 10 a 20 UMA’s, lo que equivale a mil 37 y hasta 2 mil 74.8 pesos

No respetar el programa Hoy No Circula: la multa es de 2 mil 74.8 pesos a los 3 mil 112.2 pesos.

Conducir sin licencia: la multa es de mil 37 a 2 mil 74.6 pesos.

CELENDARIO DE VERIFICACIÓN 2023 EN MÉXICO

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo) .

. Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa) .

. Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo) .

. Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo) .

. Mayo y junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre: