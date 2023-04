¡Una total sorpresa! Eso fue la reciente noticia anunciada por Luis Miguel. El cantante difundió a través de sus redes sociales un misterioso video en el cual resalta una fecha, 19 de abril. Finalmente, después de algún tiempo transcurrido sabemos de qué se trata dicha promoción.

Es así que el intérprete de ‘La Incondicional’ anunció una serie de conciertos a lo largo de México agendados para el mes de noviembre. Por ello, conoce a continuación las fechas que deberás tener en cuenta para los shows de ‘El Sol de México’.

¿Cuándo y dónde se realizarán los conciertos de Luis Miguel?

Para todos los fanáticos que estaban esperando por las fechas de concierto, apunten cada detalle que compartiremos con ustedes. Los conciertos de Luis Miguel serán el 21, 22 y 24 de noviembre en la ciudad de México. El cantante también se hará presente en otras partes de México como Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca y Monterrey.

Hasta el momento, el artista no ha revelado el lugar exacto en el que se brindará el show en CDMX, pero muchos especulan que podría ser el Auditorio Nacional o incluso el Estadio Azteca.

¿Qué países visitará Luis Miguel en su gira?

Esta reciente gira iniciará en agosto en Chile y seguirá su paso por Estados Unidos, a lo largo de los estados como Chicago, Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Nueva York, Miami y otros.

Conoce aquí los conciertos que dará el Sol de México durante su gira:

El nuevo amor de Luis Miguel

En los últimos meses, distintos medios vincularon sentimentalmente al cantante con la diseñadora de modas, Paloma Cuevas, quien es madrina de uno de los hijos que Luis Miguel tuvo con Aracely Arámbula.

Aunque ninguno de los dos ha aceptado los rumores del noviazgo, un amigo de la pareja salió al frente para tratar de disipar los rumores. “Es normal, ¿no? A fin de cuentas uno tiene relaciones con la gente que está cerca, no ha ido a buscar una gente a otro país o cosas así, no. Son compadres y amigos de toda la vida. Soy amigo de los dos por lados separados. Al final no puedo echar porras ni criticar”, comentó Rafael Herrerías sobre el supuesto romance.