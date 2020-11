Con la muerte de Diego Maradona (1960-2020) no solo quedarán en el recuerdo las inigualables gambetas y los grandes goles que anotó en toda su carrera futbolística, sino también las inolvidables frases que pronunció cada vez que tenía al frente un micrófono de prensa, ya sea radial o televisiva, e incluso ante la pluma de algún cronista de diario o revista.

Si dentro del campo de juego era diferente, único y difícil de igualar, fuera del mismo era polémico y sutil a la vez; en pocas palabras, siempre fue Maradona, y como él no hubo ni habrá otro más.

Repasa a continuación las frases más célebres y polémicas que Diego Maradona pronunció a lo largo de su vida, en sus facetas como jugador y entrenador.

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar el Mundial. Y el segundo es salir campeón”.

“Lástima no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenele bronca, pero lástima, a nadie”

“Ganarle a River (Plate) es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”.

“Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”.

“Si los novios de mis hijas las hacen llorar dos o tres veces, van a tener un accidente”.

“Grondona me mintió, Bilardo me traicionó”.

“Para mí, ir a un Mundial es lo mismo que para un chico ir a Disney”.

“Me cortaron las piernas” (tras dar positivo en un control antidoping en el Mundial Estados Unidos 1994).

“Pelé debutó con un pibe…y le pegó a la jermu”.

“A (Julio) Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos”.

“La droga es un pacman que te va comiendo toda tu familia”.

“Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces la baño antes de un partido” (después del Mundial Rusia 2018 sobre Messi).

“Si me muero, quero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”.

“Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo”.

“Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”.

“He jugado Barcelona-Real Madrid, pero Boca-River es distinto. Es como dormir con Julia Roberts”.

“Vos también, Pasman, vos también la tenés adentro”.

“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. (En 2001 durante su partido de despedida en la Bombonera).

“Presión tiene el que sale a trabajar a las cuatro de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa; ese tiene presión porque le tiene que dar de comer a sus hijos. Yo no tengo presión, tengo la olla llena, gracias a Dios” (cuando era técnico de Dorados de Culiacán, en 2018).

