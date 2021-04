Disney + ha ingresado al mercado de los streamings de la mejor manera. Su novedosa cartelera con títulos propios que se metieron en el corazón de grandes y chicos, sumado al gran estreno de ‘WandaVision’ y la aceptación que viene consiguiendo ‘ Falcon y el Soldado del Invierno ’, ha provocado que se gane rápidamente un lugar de privilegio entre los usuarios.

A esto, se le suma que las películas ligadas al Universo Cinematográfico de Marvel iban a ser lanzadas exclusivamente por esta plataforma, o al menos eso se daba por descontado. Sin embargo, finalmente esto no se dará como se pensaba.

Sony optó por publicar sus nuevas producciones en Netflix, y no en Disney Plus. Se trata de un acuerdo exclusivo para que las cintas posteriores al 2022 de Sony sean estrenadas en la plataforma de la ‘N’.

¿Qué títulos de Sony se estrenarían en Netflix?

El medio Deadline reportó que el acuerdo parte desde el 2022 y que incluiría películas como ‘Morbius’, ‘Uncharted’, ‘Where the Crawdads Sing’, ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’ y ‘Bullet Train’.

Este nuevo trato reemplazaría al contrato que Sony tenía con Starz desde 2005.

“Esto no solo nos permite traer su impresionante lista de queridas franquicias cinematográficas y nuevas propiedades intelectuales a Netflix en Estados Unidos, sino que también establece una nueva fuente de películas de estreno para los amantes de las películas de Netflix en todo el mundo”, explicó Scoot Stuber, jefe de la división de películas de Netflix.

