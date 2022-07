Si quieres empezar a ver One Piece, uno de los animes japoneses que cuenta con más de 1.000 episodios, cautiva a millones de personas en todo el mundo, y que narra la historia del adolescente Monkey D. Luffy, quien desea convertirse en el Rey de los Piratas, de manera continua sin ningún tipo de relleno que pueda hacerte perder el hilo del fascinante manga, esto es posible.

Es importante señalar que los rellenos, capítulos que no inciden completamente en la trama principal, en los animes no son malos, sin embargo, según se recoge en algunos foros especializados en estas series, estos pueden llegar a distraer o hacer perder el hilo completo de una historia. One Piece no se salva de ello, pero para dicha de sus fanáticos, estos entretiempos son una cantidad bastante pequeña en comparación a otras entregas japonesas.

En esta nota te ayudaremos a ver One Piece, sin rellenos, para que así la historia de Monkey D. Luffy sea vista sin distractores.

CÓMO VER ONE PIECE SIN RELLENO

No existe una fórmula mágica o una aplicación que te permita saltarte los rellenos de One Piece, ni de ninguna otra serie japonesa. Lamentablemente, el proceso es mecánico, pero eso no quiere decir que sea complicado o imposible de realizar.

Una de las formas de ver los más de 1.000 capítulos de One Piece sin los rellenos, es identificando cuáles son estos entretiempos y de manera manual, saltártelos.

Esta es una lista de los episodios que contienen relleno en One Piece y que puedes saltarte sin la preocupación de perderte algo realmente importante del anime:

Capítulos 54-60

Capítulos 98-99

Capítulo 102

Capítulos 131-143

Capítulos 196-206

Capítulos 220-226

Capítulos 279-283

Capítulos 291-292

Capítulo 303

Capítulos 317-319

Capítulos 326 -336

Capítulos 382-384

Capítulos 406-407

Capítulos 426-429

Capítulos 457-458

Capítulo 492

Capítulo 542

Capítulos 575-578

Capítulo 590

Capítulos 626-627

Capítulos 747-750

Capítulos 780-782

Capítulos 895-896

Capítulos 907

PERDERÁS ALGO IMPORTANTE SI TE SALTAS LOS RELLENOS DE ONE PIECE

Según los foros de especialistas y fanáticos de One Piece, los rellenos no aportan mucho a la trama original de la historia creada por Eiichiro Oda, sin embargo, incluyen historias secundarias y divertidos momentos que valen la pena y nunca están de más revisarlas.

Por otro lado, algunos rellenos, si bien no necesariamente aportan algún dato importante en la historia, pueden ser importantes en el sentido que conmemoran una fecha especial de One Piece, como lo es el capítulo 907 que sirvió para conmemorar los 20 años del anime.

QUÉ ES EL ANIME ONE PIECE

Creada por Eiichiro Oda, “One Piece” apareció por primera vez como un manga en la revista japonesa Weekly Shonen Jump (1997) y a la fecha se ha recopilado en 102 tomos de 200 páginas cada uno, libros que en abril del 2020 ya habían vendido 470 millones de copias en todo el mundo. Esta es la historia del adolescente Monkey D. Luffy, quien desea convertirse en el Rey de los Piratas. Durante 25 años, Luffy se ha metido en líos imposibles que por lo general consisten en derrocar a dictadores; donde siempre sale victorioso.

Luffy tiene poderes sobrehumanos desde que comió la fruta Gomu Gomu, que le otorgó la habilidad de estirarse como un chicle y que utiliza en combate. Lo acompañan nueve tripulantes, todos con alguna clase de habilidad sobrehumana o técnicas necesarias para sobrevivir en el mundo: Zoro (espadachín), Nami (navegante), Sanji (cocinero), Chopper (médico), Robin (arqueóloga), Franky (carpintero), Brook (músico) y Jinbe (timonel).

“One Piece” es melodrama, pero con acción y misterio. Fantasía épica con intriga política. Comedia de humor escatológico, pero ambientada en un mundo detallista y con vida propia. Y desde julio del 2022, cuando cumple 25 años de historia, empieza su saga final en manga.