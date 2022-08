Pelea entre Tuchel y Antonio Conte: qué pasó con los técnicos en el Chelsea vs. Tottenham

Atrás queda el importante partido del día domingo entre el Chelsea vs. Tottenham, juego de la segunda fecha de la Liga Premier inglesa, en el empate 2-2 cuando lo más picante se dio entre los propios entrenadores. El alemán Tuchel de un lado y el italiano Conte, ex DT de los Blues, del otro. Y ya en el final, con el empate consumado, tuvieron que ser separados y expulsados de la cancha de fútbol.

El encuentro fue emocionante y la igualdad reflejó lo que pasó en la cancha, un juego cerrado de ambos equipos, con cuatro goles, pero muy parejo al final. El público en la tribuna disfrutó del encuentro, de las opciones de anotar y de los goles que se presentaron. Sin embargo, la emoción también se vivió en los bancos de cada equipo.

¿QUÉ PASÓ ENTRE AMBOS TÉCNICOS DEL CHELSEA Y EL TOTTENHAM?

Todo comenzó tras el 1-1 parcial. Conte lo celebró con tal euforia que se acercó hasta donde estaba el otro técnico. Y, obviamente, el almenan se quedó con las ganas de devolvérselo. Pues ahí hubo una primera intervención de terceros, separando a ambos y siendo amonestados. Muy controversial en medio de un clásico con una temperatura elevada dentro y fuera de la cancha.

Sin embargo, el visitante, que perdía 2-1, puso la igualdad en la reposición, algo que generó la alegría de Conte y la reacción de Tuche, que por segunda vez trataron de terminar el enfrentamiento a los puños. Quizás de no haber sido por los asistentes de ambos clubes el enfrentamiento hubiera acabado muy mal.

Finalmente, Kane marcó en el minuto 96 el tanto del empate para el Tottenham. Una vez más, lo celebró el gol a gritos. Y, cuando el árbitro decide pitar el final, no mucho después, llegó el momento bochornoso. Tuchel y Conte se fueron a dar la mano, aunque, algo sucedió que se quedaron pegadas por un buen rato. Tras haber cruzado palabras, Luego, fueron separados y expulsados.

¿QUÉ DIJO TUCHEL TRAS LA PELEA CON CONTE?

“Cuando nos dimos la mano, nos miramos a los ojos y Antonio tenía una opinión diferente. Estaba exaltado, se puso contento cuando empataron. Después me golpearon un poco, pero nada grave. ¿A los dos nos expulsaron? Creo que no era necesario. Muchas cosas no lo eran. Otra mala decisión del árbitro hoy. Es emocional el fútbol, no necesitamos comentarios que calienten las cosas, es así el juego. Es la Premier League. ¿La amamos, no? Somos dos técnicos muy emocionales, es todo”, dijo Tuchel luego de la pelea.