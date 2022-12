¿Piqué y Clara Chía terminaron? Esto se sabe

Tan solo unos meses después de haber oficializado su relación sentimental, el amor entre el español Gerard Piqué y Clara Chía no pasa por un buen momento, por lo que se especula que podría haber llegado a su fin.

La noticia ha empezado a correr en todas partes y tal parece que el polémico romance entre Piqué y Clara Chía Martí llegó a su fin debido a varias razones, entre las que se incluiría la presencia de Shakira en la vida del ex futbolista del FC Barcelona.

LOS MOTIVOS DE LA POSIBLE RUPTURA DE PIQUÉ Y CLARA CHÍA

Diferentes medios españoles han afirmado que no se les ha visto juntos hace ya algunas semanas por lo que se cree que la relación haya acabado. “Ahora, en las últimas semanas se veía a Clara muy infeliz, triste, y seria, demostrando que ya no era feliz con el futbolista, y que le estaban afectando todas las críticas recibidas”, dice www.nuevamujer.com

Además, agrega que “medios españoles aseguran que Clara Chía Martí y Piqué terminaron recientemente, y la razón, además de la presión que vive la joven, sería la colombiana”. Se advierte en la publicación que la relación llegó a su punto de quiebre cuando Piqué y Shakira se pusieron de acuerdo sobre su divorcio.

“Esto habría llevado a que Clara se molestara y decepcionara, pues Piqué también irá a Miami constantemente a ver a sus hijos, y hasta está buscando un departamento para convivir con sus hijos cuando vaya”, se dice.

Asimismo, otro motivo por el que la relación entre ambos habría llegado a su fin sería el constante acoso de la prensa que recibe la joven de 23 años, quien es acusada de haberle “robado” la pareja a Shakira y, a raíz de esta situación, ha sido el blanco principal de críticas en Barcelona.

SE ACLARA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE PIQUÉ Y CLARA CHÍA

Este viernes, El programa de Ana Rosa mostró en exclusiva, algunas imágenes que demostrarían que, lejos de estar atravesando una crisis de pareja, ambos pasan uno de sus mejores momentos.

“La pareja sigue exactamente igual, el lunes, Piqué fue a buscar a Clara a casa de sus padres”, comentó Paloma Barrientos en el Club Social del matinal de Telecinco. A su vez, Adriana Dorronsoro agregó que ambos estuvieron “mucho rato” hablando dentro del auto del deportista.

“El tema de Shakira y Piqué ya no da más de sí. Se firmó ese acuerdo y no es cierto que Shakira le dijera a él que no puede comprar o alquilar algo en Miami, ¿estamos locos? Por supuesto, va a estar con sus hijos porque va a disfrutar de ellos y Clara, tres cuartos de lo mismo”, indicó Barrientos.

De este modo, el matinal reveló fotografías en las que se puede ver al futbolista y a su novia acompañados del hermano de Piqué y otra mujer en el interior de un avión: “Estuvieron comiendo todos juntos en un sitio de hamburguesas de comida rápida. Luego se fueron a Praga, se sentaron en asientos separados, Piqué con su hermano y Clara con la otra chica. Pero tras el despegue, él fue al sitio de ella a verla”, señaló Dorronsoro.