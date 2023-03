Por qué Miguel Bosé le dijo a participante de Cover Night: “Esa canción no la puede cantar un hetero”

El pasado 2 de marzo inició mediante la Radiotelevisión Española, el programa Cover Night, donde hay famosos como Mónica Naranjo, Chanel, Juan Magán y Miguel Bosé, que son jurados de aspirantes a cantantes, quienes reinterpretan canciones que se han quedado profundamente marcados en la cultura popular.

Y es que, en su última edición, un participante llamado Daniel Norbert, interpretó “I Will Survive” de Gloria Gaynor, uno de los temas más representativos de la música disco y también es un himno en la comunidad LGBTQ+.

MIGUEL BOSÉ Y SU POLÉMICA CRÍTICA A PARTICIPANTE DE CANTO

En el programa “Cover Night”, Norbert cantó el tema “I Will Survive” con un sonido más “sobrio”, pues decidió cambiar la instrumentación por una más minimalista, además de la voz grave que se diferenció mucho de lo que Gaynor creó en 1978.

De tal manera, estas modificaciones no las tomó bien Miguel Bosé, quien crítico duramente contra el cantante indicando que un hombre heterosexual no puede cantar esta canción.

“Esta canción no la puede cantar un hetero; es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)”, expresó el intérprete de clásicos como “Amante Bandido” y “Aire Soy”. “Hay que ser muy mariquita para decirlo bien”, dijo Bosé cantando una parte del éxito (“Walk out the door, just turn around now, cause you are not welcome anymore”).

Tras los comentarios en el show, los jueces, el público y el mismo Daniel no dudaron en reírse, sin embargo, las redes sociales reaccionaron distinto ante la controversial crítica. Ciertas personas apoyaron las opiniones de Miguel Bosé, pero otras tantas las consideraron ofensivas.

“La única cosa cuerda que ha dicho ese hombre (Miguel Bose) en los últimos años”, fue uno de los comentarios que se encontró en los videos de la plataforma de TikTok, donde los usuarios aprovecharon para subir fragmentos del controversial momento.

MIGUEL BOSÉ EN CONTRA DE LA VACUNA COVID-19

Hace unos años, Miguel Bosé estuvo envuelto en una polémica debido a su postura hacía el COVID-19 considerándola “negacionista”. De esta manera en España no veían bien las posiciones que tenía el cantante e incluso su reciente participación en el programa como juez fue polémico.

últimamente, Bosé estuvo en el famoso talk show El Hormiguero, donde recalcó una vez más que no tiene intenciones de vacunarse y que la pandemia fue una exageración (si no es que hasta una conspiración gubernamental).

“Aquí tenemos que hablar de libertades. No pasa nada, tú te vacunas y yo no me vacuno, hay espacio para todos. Yo emití mi criterio porque tenía mucha información”, manifestó Bosé, quien además, aseguró que “En México ni nos hemos enterado de lo que ha pasado” refiriéndose a su experiencia mientras vivía en el país.