De acuerdo a las tradiciones de la Iglesia, el mes de septiembre es considerado como el mes de la Biblia debido a uno de sus más importantes traductores: San Jerónimo, actual Padre y Doctor de la Iglesia por sus importantes escritos.

Este personaje fue quien tradujo la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín. Su traducción es más conocida como la “Vulgata” o “Vulgata editio”, que significa “edición para el pueblo” en español. Este último trabajo ha sido por siglos la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica.

San Jerónimo vivió entre los años 340 y 420, pasando gran parte de su vida en Tierra Santa. Debido a que falleció un 30 de septiembre, todo el noveno mes del año es dedicado a la Biblia, el libro sagrado más importante del cristianismo que él ayudó a promover y dar a conocer.

Este importante libro que contiene la Palabra de Dios, está dividido en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Asimismo, está conformada por 73 libros: 46 que se escribieron antes de la venida de Cristo y 27 después de Cristo.

San Jerónimo solía decir: “Ama la sagrada Escritura, y la sabiduría te amará; ámala tiernamente, y te custodiará; hónrala y recibirás sus caricias”.

Durante el mes de septiembre, en todas las parroquias católicas del mundo se suele promover más el conocimiento y la lectura de la Biblia con cursos formativos, charlas y celebraciones de la Palabra.

LA HISTORIA NAVIDEÑA DE SAN JERÓNIMO

De acuerdo con ACI Prensa, durante una noche de Navidad, el santo estaba rezando en la gruta de Belén y le pareció escuchar al Niño Jesús diciendo: “Jerónimo ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?”. Él respondió: “Señor te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca”.

“¿Y ya no me regalas nada más?”, añadió el Niño Jesús, a lo que Jerónimo respondió: “Oh mi amado Salvador, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras... ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por Ti”.

El Divino Niño le dijo: “Jerónimo: regálame tus pecados para perdonártelos”. Al escuchar esto, el santo echó a llorar de emoción y exclamó: “¡Loco tienes que estar de amor, cuando me pides esto!”.