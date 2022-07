El popular cantante mexicano, Cristian Castro, figura en el ranking de tendencias en redes sociales. Luego de un tiempo alejado del medio del espectáculo, el intérprete de ‘Yo Quería’, ha llamado poderosamente la atención por su retorno con extravagantes looks, que van desde el cabello hasta la ropa que viste. En esta nota conocerás dónde participa, por qué es criticado y blanco de burlas.

REAPARICIÓN EN ‘ CANTA CONMIGO AHORA ’

Cristian Castro se ha convertido en un showman del espectáculo.

El programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’ lo convocó para formar parte de los 100 integrantes del jurado calificador. Este reality de cantantes, conducido por Marcelo Tinelli, vio en escena la reaparición del cantante mexicano.

Con el cabello pintado de naranja, y vestido con un traje multicolor, acaparó las miradas durante su presentación:

ESTRAFALARIO

Es así, como muchos cibernautas, han catalogado la nueva imagen de Cristian Castro. Desde su retorno a la escena televisiva, gracias al inicio de ‘Canta Conmigo Ahora’ el último fin de semana, ha llamado la atención por su look muy particular.

Desde el año pasado se le vio con varias tonalidades de color en el cabello. Inició un proceso experimental, pintándolo de tonos bicolores de rubio y castaño en partes iguales, verde, rubio platinado casi blanco, brillantes naranja, verde, y ahora último de color morado.

A la decisión de llevar colores pintorescos en el cabello, se suman también los atuendos que exhibe en cada gala del programa concurso.

Podemos apreciarlo con camisas en tonos pastel y neón, saco verde y pantalón amarilo, traje con figuras bordadas, y demás conjuntos extravagantes.

CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Divertidos y creativos memes han aparecido, en las redes virtuales más famosas, gracias a la estruendosa reaparición del artista de 47 años.

Cristian Castro ha sido comparado hasta con su propio padre, Manuel ‘El Loco’ Valdés. También ha protagonizado escenas con los Simpson, y dibujos animados súper graciosos.

En una escena con personajes de los Simpson con similar color de cabello.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer de los internautas:

“¿No tiene un asesor de imagen?”, “¿por qué tan ridículo?”, “No puedo con esto, es mi tía Carmen”.

Aunque hubo quienes también lo apoyaron: “Hace lo quiere y se pone lo que le gusta”.

ACENTO ARGENTINO

Otro motivo de crítica internauta, fue por su notorio acento argentino. El cantante protagonizó un vídeo en el que, además de presumir su nueva y extravagante cabellera morada, se le escuchó hablar como todo un originario de Buenos Aires.

CRISTIAN CASTRO REACCIONÓ A LA OLA DE CRÍTICAS

El famoso cantante mexicano se manifestó en relación a los comentarios negativos y memes graciosos que se han viralizado debido a su estrafalario estilo estético.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, señaló en entrevista para el programa argentino ‘Telenoche’.

Además, aseguró que aceptó utilizar estos atuendos, pues hace mucho no tenía un espacio dentro de la televisión, y toma a burla el peinado que le hicieron con cabello verde.

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, indicó, dejando claro que se siente bien con su llamativo y criticado look.