Tras el empate del equipo peruano Melgar en la Liga 1 ante Alianza Atlético, los integrantes del club nacional recibieron un trofeo y festejaron su triunfo como el gran ganador del Torneo Apertura, eufóricamente, y con tanta emoción que ocurrió un hecho que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

QUÉ OCURRIÓ CON EL TROFEO DE MELGAR

Según se puede ver en un video, el trofeo que recibió Melgar sufrió la caída de algunas letras apenas fue entregado al capitán del equipo, Bernardo Cuesta.

En las imágenes transmitidas en televisión nacional se puede apreciar que algunas letras del trofeo en forma de plato que recibió Melgar, desaparecieron.

La palabra “Apertura” no tiene el “ura” y el “Liga” no tiene la “L”. Los fanáticos se dieron cuenta de este detalle y no lo pasaron por alto.

El hecho se notó más cuando cada jugador de Melgar posó junto al trofeo sin algunas letras en su interior.

Copa de Melgar sin letras. (Twitter)

PRECIOS DE ENTRADAS PARA EL MELGAR VS CALI POR COPA SUDAMERICANA 2022

Las entradas para disfrutar el encuentro de la Copa Sudamericana entre FBC Melgar y Deportivo Cali este miércoles 6 de julio desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa ya salieron a la venta, aunque para la mala suerte de algunos, ya no se encuentran disponibles en algunas zonas.

Las entradas para disfrutar el encuentro de la Copa Sudamericana entre FBC Melgar y Deportivo Cali ya están a la venta aunque algunas zonas ya están agotadas. (Twitter)

Las entradas para el Melgar vs Cali por Copa Sudamericana 2022 pueden ser adquiridas a través de la plataforma de Joinnus.

Cabe resaltar que, por cuestiones sanitarias, solo podrán acceder al estadio las personas (niños y adultos) que cuenten con el certificado de vacunación completa contra la COVID 19. Además, deben llevar mascarilla KN95 o doble mascarilla (en caso sean quirúrgicas o de tela), DNI y la entrada impresa.